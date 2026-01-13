Un bărbat de 65 de ani din Alba a ajuns la închisoare. Cât va sta după gratii, pentru furt și tăiere ilegală de arbori

Un bărbat din Scărișoara își va petrece următorii doi ani în închisoare după ce a fost condamnat pentru furt și tăiere ilegală de arbori.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 ianuarie 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Scărișoara, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 12 ianuarie 2026, de către Judecătoria Câmpeni.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 2 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt de arbori și tăiere fără drept de arbori.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

