Câmpeni

Un bărbat de 65 de ani din Alba a ajuns la închisoare. Cât va sta după gratii, pentru furt și tăiere ilegală de arbori

Publicat

acum 54 de secunde

Un bărbat din Scărișoara își va petrece următorii doi ani în închisoare după ce a fost condamnat pentru furt și tăiere ilegală de arbori.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 ianuarie 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Scărișoara, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 12 ianuarie 2026, de către Judecătoria Câmpeni.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 2 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt de arbori și tăiere fără drept de arbori.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Foto: arhivă, rol ilustrativ

