Un bărbat din Alba care a vrut să voteze de două ori la alegerile prezidențiale din 2024, iertat de magistrați

Un bărbat din Alba care a încercat să voteze de două ori la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, a fost iertat de magistrați. Mai exact, acesta s-a ales cu dosar penal pentru tentativă la fraudă la vot. În data 20 ianuarie 2026, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au închis dosarul.

Asta după ce procurorul de caz a cerut renunțarea la urmărirea penală. În linii mari, bărbatul după ce a votat la Cugir, a mai încercat să voteze și într-o altă secție de vot, la Balomirul de Câmp.

Este vorba despre primul tur al alegerilor prezidențiale, unde pro rusul Călin Georgescu a obținut cele mai multe voturi, după ce procesul electoral a fost viciat de către terțe părți în favoarea lui Georgescu. Drept urmare în data de 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a decis anularea procesului de vot.

Ce faptă a comis bărbatul

Potrivit motivării instanței, ”la data de 24 noiembrie 2024, orele 13:10, s-a prezentat la Secția de votare nr. 402, Căminul Cultural Balomiru de Câmp, numitul (...) pentru a își exercita dreptul la vot.

În momentul scanării actului de identitate al acestuia, s-a stabilit faptul că a votat la data de 24 noiembrie 2024, orele 11:46 în oraș Cugir, la Secția de votare nr. 142, școala Generală Singidava Cugir și prezenta pe verso-ul actului de identitate dovada acestui fapt”, se arată în motivarea instanței.

Mai pe scurt bărbatul a încercat să mai voteze și într-o altă secție de votare după ce și-a exprimat votul în prealabil.

Procurorul de caz a considerat că fapta este una minoră, iar continuarea dosarului ar costa mult prea mult. Drept urmare a cerut renunțarea la urmărirea penală.

În data de 20 ianuarie 2026, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au admis cererea procurorilor și au închis dosarul. Decizia a fost definitivă.

