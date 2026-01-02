Connect with us

Blaj

Un copil de 3 ani și un adult, răniți pe trotuar în urma unui accident produs la Valea Lungă, în noaptea de Revelion

politie noaptea

Publicat

acum O oră

Un copil de 3 ani și un adult, răniți pe trotuar în urma unui accident produs la Valea Lungă de o mașina scăpată de sub control.

Accidentul s-a produs în noaptea de Revelion. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Victoriei din localitatea Valea Lungă, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Valea Lungă, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat în afara părții carosabile, care, ulterior, a fost proiectat pe trotuar.

În urma evenimentului rutier, un bărbat, în vârstă de 47 de ani, și un minor de 3 ani, care se aflau pe trotuar, au fost suferit leziuni corporale ușoare, au precizat polițiștii.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

