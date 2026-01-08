Un deținut al Penitenciarului Aiud, condamnat după ce a violat o fetiță de 11 ani, a vrut să fie eliberat condiționat

Un deținut al Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud care se află închis de ani buni a cerut să fie eliberat condiționat. Este vorba despre un deținut condamnat în 2018 după ce a violat-o pe fiica concubinei sale, care pe atunci avea doar 11 ani.

Bărbatul a cerut să fie eliberat condționat, la sfârșitul anului 2025. Pedeapsa va expira la termen, în data de 22 octombrie 2026.

Cererea sa a fost judecată de magistrații Judecătoriei Aiud în data de 31 decembrie 2025. Atunci aceștia au respins cererea făcută de Ioan Berchi.

Potrivit motivării instanței, bărbatul avea de achitat și daune morale în valoare de 50.000 de lei însă nu a făcut acest lucru timp de aproape opt ani.

Deținutul se află în executarea pedepsei de 9 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol, constând în aceea că în luna februarie 2017 a întreținut relații sexuale cu fiica în vârstă de 11 ani a concubinei sale. Executarea pedepsei a început la data 26.02.2018 şi urmează să expire în termen la data de 22.10.202.

La data analizării, respectiv 23.12.2025, condamnatul avea un total de 3536 zile câştigate şi executate, dintre care 2858 zile efectiv executate, 126 zile câștigate ca urmare a executării pedepsei în condiții necorespunzătoare și 552 zile câștigate ca urmare a activităților lucrative prestate.

De asemenea, psihologul penitenciarului a notat că acesta a făcut progrese în ceea ce înseamnă ideea de reintregrare în societate. Totuși bărbatul a mai fost condamnat și anterior și în total a fost eliberat condiționat de patru ori. Magistratul de caz a notat faptul că acest lucru denotă ideea că bărbatul nu a înțeles noțiunea eliberării condiționate.

Drept urmare au respins cererea bărbatului. Acesta va mai putea face o nouă cerere după data de 23mai 2026.

