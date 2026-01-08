Connect with us

Eveniment

Un deținut al Penitenciarului Aiud, condamnat după ce a violat o fetiță de 11 ani, a vrut să fie eliberat condiționat

Publicat

acum 23 de secunde

Un deținut al Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud care se află închis de ani buni a cerut să fie eliberat condiționat. Este vorba despre un deținut condamnat în 2018 după ce a violat-o pe fiica concubinei sale, care pe atunci avea doar 11 ani. 

Bărbatul a cerut să fie eliberat condționat, la sfârșitul anului 2025. Pedeapsa va expira la termen, în data de 22 octombrie 2026. 

Cererea sa a fost judecată de magistrații Judecătoriei Aiud în data de 31 decembrie 2025. Atunci aceștia au respins cererea făcută de Ioan Berchi.

Potrivit motivării instanței, bărbatul avea de achitat și daune morale în valoare de 50.000 de lei însă nu a făcut acest lucru timp de aproape opt ani.

Deținutul se află în executarea pedepsei de 9 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol, constând în aceea că în luna februarie 2017 a întreținut relații sexuale cu fiica în vârstă de 11 ani a concubinei sale. Executarea pedepsei a început la data 26.02.2018 şi urmează să expire în termen la data de 22.10.202.

La data analizării, respectiv 23.12.2025, condamnatul avea un total de 3536 zile câştigate şi executate, dintre care 2858 zile efectiv executate, 126 zile câștigate ca urmare a executării pedepsei în condiții necorespunzătoare și 552 zile câștigate ca urmare a activităților lucrative prestate.

De asemenea, psihologul penitenciarului a notat că acesta a făcut progrese în ceea ce înseamnă ideea de reintregrare în societate. Totuși bărbatul a mai fost condamnat și anterior și în total a fost eliberat condiționat de patru ori. Magistratul de caz a notat faptul că acest lucru denotă ideea că bărbatul nu a înțeles noțiunea eliberării condiționate.

Drept urmare au respins cererea bărbatului. Acesta va mai putea face o nouă cerere după data de 23mai 2026.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 24 de secunde

Un deținut al Penitenciarului Aiud, condamnat după ce a violat o fetiță de 11 ani, a vrut să fie eliberat condiționat
Evenimentacum 36 de minute

Cod Galben de ger și Cod Portocaliu de viscol în Alba, până vineri dimineața. Recomandările ISU pentru cetățeni
Evenimentacum O oră

Vremea de weekend în Alba, 9-11 ianuarie: trei zile de ger, continuă ninsorile. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Administrațieacum o zi

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Se scumpește gazul de la 1 iulie
Economieacum 2 ore

Liberalizarea prețului la gaze, din 1 aprilie 2026: ce se întâmplă cu facturile, cât vor plăti românii și ce pot face consumatorii
bani pensii
Economieacum 4 ore

Când vor scădea ratele la creditele în lei. Anunțul Băncii Naționale a României
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 3 zile

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 3 zile

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

Ateliere de teatru ”Micul actor”, organizate la Alba Iulia, pentru copii și adolescenți. Cum se fac înscrieri
Evenimentacum o zi

România și Alba Iulia, în Cartea Recordurilor 2025. Care sunt performanțele confirmate de Guinness World Records
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 8 ore

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Evenimentacum o zi

Aproape 100 de oameni au ajuns la Urgențe la Spitalul din Alba Iulia din cauza zăpezii în ultimele zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum o zi

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 2 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie