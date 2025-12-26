Connect with us

Un fost deținut al Penitenciarului Aiud și-a transformat la Curtea de Apel pedeapsa cu închisoare în amendă. Ce s-a întâmplat

Un deținut care în urmă cu mulți ani a provocat o serie de distrugeri în Penitenciarul Aiud a câștigat apelul după ce în primă instanță a fost condamnat pentru distrugere.

În data de 19 decembrie 2025, magistrații Curții de Apel Alba Iulia au dat o decizie în acest caz. Mai exact au admis apelul deținutului și i-au modificat sentința. 

Faptele pentru care acesta a ajuns în fața instanței de fond, Judecătoria Aiud, s-au petrecut în ultimele luni ale anului 2020 și pe parcursul anului 2021. Apoi, dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței, în 2023, iar o decizie a venit abia în 2025.

La final de an dosarul a fost definitivat pe rolul instanței superioare. Mai pe scurt au trecut cinci ani de la prima faptă comisă până la o sentință definitivă.

Potrivit motivării instanței, acesta a distrus în zile diferite mai multe lucruri din camera de detenție. Spre exemplu a distrus un geam pe 16 noiembrie 2020, un alt geam câteva luni mai târziu, o ușă în luna mai a anului 2021, geamul și ușa de la o altă celulă tot în mai 2021, sau oglinda din celulă în septembrie 2021.

Toate distrugerile au avut o pagubă de maxim 50 de lei.

La Judecătoria Aiud, deținutul a fost condamnat a câte trei luni de închisoare pentru fiecare faptă de distrugere, cinci fapte în total. Prin calcul judecătoresc s-a ajuns la pedeapsa de șapte luni de închisoare care s-a adăugat la pedeapsa de bază.

Deținutul, în prezent închis în spitalul penitenciar Târgu Ocna a făcut apel la decizia instanței de fond. La Curtea de Apel Alba Iulia magistrații au admis cererea acestuia. Mai exact bărbatul a cerut înlocuirea pedepsei cu închisoarea în amendă penală.

Judecătorii Curții au fost de acord și au precizat că faptele minore de distrugere cauzate de bărbat pot fi pedepsite și cu o amendă penală. Drept urmare au schimbat sentința de la Judecătoria Aiud.

În loc de șapte luni de închisoare l-au condamnat pe bărbat la o amendă penală de 2400 lei. Decizia magistraților a fost definitivă.

 

 

 

