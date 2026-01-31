Connect with us

Un pensionar din Cugir care a distrus ecranul unui aparat de jocuri de noroc a ajuns în fața instanței. Ce pedeapsă a primit

Publicat

acum 2 ore

Un pensionar din Cugir a fost recent condamnat după ce în urmă cu mai bine de doi ani a spart ecranul unui aparat de jocuri de noroc. Deși fapta s-a petrecut în data de 21 iunie 2023, o primă condamnare a venit abia pe 29 ianuarie 2026, la Judecătoria Alba Iulia. 

Fapta, una întâlnită frecvent în localurile care au și jocuri de noroc a fost descrisă în motivarea instanței.

În ziua respectivă, bărbatul se afla în interiorul sălii de jocuri, iar în timp ce juca la un aparat a lovit în repetate rânduri, cu pumnul, ecranul aparatului. Martorul i-a atras de mai multe ori atenția că s-ar putea sparge ecranul, însă inculpatul a ignorat atenționările sale, continuând să lovească aparatul. La un moment dat, în urma unei lovituri mai puternice, ecranul aparatului s-a spart.

Au trecut mai bine de doi ani până când dosarul să ajungă să fie judecat, iar în toată această perioadă, bărbatul nu a plătit paguba de 1.655 lei.

Pentru fapta sa, bărbatul a primit o amendă penală în valoare de 800 de lei. De asemenea a mai fost obligat și la plata pagubei pe care a comis-o.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

