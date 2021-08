Un singur caz de COVID în Alba, în ultimele 24 de ore. Incidența pe localități

Premierul României, Florin Cîțu, face sâmbătă, 14 august, o serie de declarații. În ultimele zile, premierul Cîțu a fost în prim plan, după ce în spațiul public au apărut informații și dovezi că acesta a condus beat și a fost arestat pentru două zile, în SUA, în urmă cu 20 de ani.

În mare parte, întrebările reporterilor prezenți la conferință au vizat fapta de acum 20 de ani, de când premierul Cîțu s-a urcat beat la volan.

Acesta a declarat că a fost pentru singura dată când s-a urcat beat la volan.

”Este o situație prin care nu am dorit să mai trec. Era sâmbătă, 3 decembrie, fusese ziua colegului de cameră, de acolo veneam. Știu că am băut cât să depășesc limita legală. Cred că bere am consumat”, a precizat Cîțu.

Întrebat de un reporter dacă a consumat în jur de 7, 8 beri, premierul României a declarat că: ”nu pot să duc 7, 8 beri”.

Acesta a mai precizat că în România are un cazier curat și că nu a considerat de interes să îl anunțe pe Klaus Iohannis când a fost numit premier, că a fost arestat în SUA.

Florin Vasile Cîțu este licențiat în științe economice, absolvind Grinnell College din Iowa, SUA în 1996.

Pregătirea academică a acestuia a continuat cu un masterat în științe economice în cadrul Iowa State University, și un doctorat la aceeași universitate, în macroeconomie și afaceri internaționale.

Educaţia lui Cîţu a continuat, după absolvirea Grinnell College, cu un masterat, între 1997 şi 1999, tot în Statele Unite ale Americii, la Iowa Sate University în domeniului politicii monetare aplicate, macroeconomie, econometrie, iar între anii 1999 şi 2002 premierul desemnat urmând un program doctoral completat, însă fără a susţine lucrarea de disertaţie, la aceeaşi universitate din Iowa unde a făcut şi studii de masterat.