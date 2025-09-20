Un tânăr din Alba a trădat încrederea unui bărbat care i-a dat de lucru prin gospodărie. Pentru ce a ajuns în arestul poliției

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, își va petrece următoarele 24 de ore, în arestul poliției din Alba. Tânărul din Galda de Jos a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru furt și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Mai pe scurt acesta ar fi furat cardul unui vârstnic din localitate și ar fi scos fără acordul bărbatului o sumă destul de mare de pe card.

Din câte se pare tânărul era un cunoscut al bărbatului și îl ajuta cu diferite activități prin curte.

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, sâmbătă, 20 septembrie.

A trădat încrederea bărbatului

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 19 septembrie 2025, tânărul ar fi sustras un card bancar din locuința unui bărbat, în vârstă de 76 de ani, din localitatea Galda de Jos, pe care obișnuia să îl ajute cu diferite activități gospodărești. Profitând de neatenția bărbatului, tânărul i-ar fi sustras acestuia cardul dintr-un portmoneu și, în seara zilei de 19 septembrie 2025, ar fi efectuat mai multe operațiuni financiare, în valoare totală de 7.569 lei.

În seara zilei de 19 septembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați de către bărbatul, în vârstă de 76 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracțiuni de furt.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

