Un tânăr din Alba care a condus beat și a provocat un accident mortal, condamnat penal. De ce nu va merge la închisoare

Un tânăr de 25 de ani din Alba a fost condamnat pentru ucidere din culpă, după ce a provocat un accident mortal de circulație. Decizia a fost dată joi, 4 aprilie 2024, de magistrații din Sebeș.

Tânărul a provocat accidentul mortal după ce s-a urcat beat la volan. Deși în vigoare este ”Legea Anastasia” care prevede că cei care conduc beți și provoacă accidente mortale să fie condamnați la închisoare cu exectuare, șoferul din acest caz a scăpat.

A fost condamnat la închisoare cu suspendare, iar motivul este ”legea mai favorabilă”.

Victimă în accident a fost un bărbat de 42 de ani din Săsciori, care la momentul accidentului rutier conducea regulamentar.

Cum s-a produs accidentul mortal

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 18 iunie 2022. La momentul respectiv, șoferul vinovat avea 22 de ani. Acesta a plecat de la un majorat, unde a consumat băuturi alcoolice.

De asemenea a mai luat un bărbat în mașină, care stătea la ocazie. După ce a condus haotic, a provocat un accident rutier.

Potrivit IPJ Alba, în jurul orei 6.00, pe DN 1, la km 355 + 73 de metri, în afara localității Câlnic, un tânăr de 22 de ani, din Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani, din comuna Săsciori, județul Alba.

În urma impactului (inculpatul) conducătorul primului autoturism a suferit leziuni corporale grave, conducătorul celui de-al doilea autoturism a decedat, iar un bărbat de 59 de ani, din comuna Șpring, județul Alba, pasager în primul autoturism, a suferit leziuni corporale ușoare”.

După analizele de sânge a reieșit faptul că tânărul care a provocat accidentul mortal avea la ora 07:30 o îmbibație alcoolică în sânge de 1,60 g‰ iar la interval de o oră avea o alcoolemie de 1,24 g‰, se mai arată în documentele instanței.

Șoferul nu a reacționat când a văzut mașina din sens opus. Declarații din instanță

Bărbatul pe care l-a luat la ocazie a fost martor în instanța. Acesta a dat o declarație în fața magistraților unde a spus că șoferul conducea haotic.

”Inculpatul nu a redus viteza la limitatoarele stradale din zona școlii din Cunța, sărind peste acestea, iar la un moment dat inculpatul i-a spus că imediat urmează să plouă deși afară era cer senin.

Mai relatează martorul că pe drumul național inculpatul circula pe ambele benzi de urcare la Podul Câlnicului iar înainte de intersecție la ultima pantă, conducătorul auto a pătruns pe contrasens și a continuat să conducă pe contrasens o distanță de aproximativ 100-150 m.

A mai precizat martorul că a sesizat că din sens opus, pe sensul său regulamentar venea un alt autoturism și a strigat la șofer dar acesta nu a reacționat iar impactul cu celălalt autoturism a fost frontal”, a spus bărbatul.

Pedeapsa primită

Pentru fapta sa, a fost condamnat la doi ani și 4 luni de închisoare pentru ucidere din culpă și la un an și 6 luni pentru conducere sub influența alcoolului.

Prin calcul judecătoresc a rezultat pedeapsa de 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare.

De asemenea a fost obligat la plata a zeci de mii de euro, daune morale către rudele bărbatului ucis.

De ce nu va executa pedeapsa în baza ”Legii Anastasia”

Magistrații au notat că Legea Anastasia este în vigoare și că ea prevede că nu se poate suspenda executarea pedepsei, dacă șoferul vinovat era beat sau drogat.

Însă, accidentul s-a produs în 2022, înainte de modificarea legii, și introducerea articolului în cauză.

Tot în codul penal este scris că: în cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

Drept urmare, în acest caz magistrații au aplicat legea mai favorabilă.

”Întrucât în speța analizată, între data săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă– 18.06.2022 și până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit dispoziții normative care modifică norma de incriminare, se impune a fi stabilită legea penală aplicabilă inculpatului.

(…) sub aspectul condiţiilor de aplicare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, instanța va constata că lege penală mai favorabilă inculpatului sunt prevederile art. 91 Cod Penal în vigoare la data de 18.06.2022, motiv pentru care va dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante aplicată inculpatului”, se arată în motivarea instanței.

Momentan pedeapsa nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

