Un val de aer din Siberia îngheață România, în weekend. Temperaturile scăzute se întorc

Un val de aer foarte rece se deplasează dinspre Siberia și va lovi România în cursul acestui weekend. Temperaturile vor fi extrem de scăzute, iar minimele nocturne vor ajunge și la -18 grade.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -11 și 4 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -15 și -4 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, potrivit Meteoplus.

Dimineața și noaptea va fi ceață, pe alocuri asociată cu depunere de chiciură arată prognoza meteo de weekend.

Aerul rece din Rusia, în special aerul siberian, pătrunde frecvent în Europa, provocând vreme rece semnificativă, în special în Europa de Est și Centrală, determinată de perturbări ale vortexului polar sau de schimbări ale modelelor atmosferice, cum ar fi Oscilația Arctică, ceea ce duce la temperaturi de îngheț, ninsori abundente și o cerere crescută de energie.

Acest influx creează un contrast puternic cu aerul mai blând din Atlantic și poate duce la condiții extinse de temperaturi sub zero grade, prognozele recente (ianuarie 2026) anticipând înghețuri intense pentru sfârșitul primei luni a anului.

Altfel spus, un vortex polar slăbit sau instabil permite aerului arctic rece să scape spre sud.

Presiunea înaltă de deasupra Atlanticului poate bloca aerul mai blând, forțând vânturi reci, estice, din Siberia.

Oscilația Arctică negativă se corelează adesea cu focare de frig în Europa, împingând aerul rece în regiunile aflate la latitudini medii.

La Niña a început să se intensifice rapid în Oceanul Pacific tropical. Anomaliile de frig au început să slăbească dinspre vest, dar se prognozează că influența atmosferică care aduce frig va persista până la începutul sezonului de primăvară.

Pacificul tropical a fost dominat de o fază rece în ultimele luni, dar datele recente confirmă că este în curs de desfășurare un colaps major, arată Severe-Weather.

Impulsionată de schimbările de presiune la scară largă și de vânturi, această tranziție marchează o „resetare” majoră pentru sistemul meteorologic global.

