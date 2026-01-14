Connect with us

Vești proaste de la meteorologi: se încălzește apoi vine iar o perioadă de ger. Vor fi avertizări de polei în mai multe zone

Publicat

acum 3 secunde

Meteorologii anunță că, după ce vremea se încălzește pentru câteva zile, urmează o nouă perioadă cu ger. De asemenea, vor fi avertizări de polei în mai multe zone din țară.

Reprezentanții ANM spun că temperaturile urcă de miercuri, însă se vor situa în continuare sub valorile normale ale perioadei. Excepție va fi Banatul unde sunt anunțate maxime de 7 grade Celsius. Iar în Moldova va continua să fie foarte frig, cu minime de până la -10 și apoi -14 grade Celsius și maxime negative. Va fi diferență mare de temperatură de la regiune la alta.

„Chiar dacă peste zi temperaturile vor crește, categoric încă se vor menține sub mediile multianuale, în special în partea de nord, de centru și de est a teritoriului”, a declarat directorul de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, citată de Mediafax.

Nopțile vor rămâne reci în cea mai mare parte a țării. „Rămân sub 0 grade temperaturile minime în mare parte a țării, probabil iarăși la limita gerului în jumătatea de nord a Moldovei, poate izolat și în partea de sud”, a mai spus directorul de prognoză al ANM.

Avertizări de polei

Meteorologii atrag atenția asupra riscului crescut de polei.

„Atenția maximă pe care trebuie să o acordăm astăzi și mâine este referitoare la condițiile de formare a poleiului, pentru că precipitațiile nu vor fi importante cantitativ, dar vor fi mixte, în special în partea de vest, de centru și de sud a teritoriului. Trebuie să fim extrem de atenți cum circulăm”, a avertizat Florinela Georgescu.

O nouă perioadă cu ger

După această scurtă perioadă de încălzire, vremea se va răci accentuat.

„Urmează, din păcate, o nouă răcire a vremii, pe care o vom resimți deja din noaptea de joi spre vineri, începând din partea de est a țării, din Moldova”, a explicat meteorologul. Ulterior, temperaturile vor scădea în toate regiunile, iar weekendul va aduce valori tot mai coborâte, chiar și pe timpul zilei.

„Zilele de weekend vor fi cu temperaturi din ce în ce mai scăzute, sub minus 10 grade, iar în estul țării, în special în Moldova, vom avea maxime negative inclusiv pe parcursul zilei, mai ales în nordul regiunii”, a adăugat Georgescu.

Cum va fi vremea după 18 ianuarie

Gerul va persista și în prima parte a săptămânii viitoare.

„Va fi ger și ziua, dar mai ales noaptea. Temperaturile minime vor fi caracteristice gerului, sub minus 10 grade în toate regiunile țării, iar această situație va dura până spre jumătatea săptămânii viitoare”, a mai spus directorul de prognoză al ANM.

În Alba, potrivit prognozelor meteo, minimele vor coborî până la -10...-13 grade în perioada 17-20 ianuarie. Maximele vor fi preponderent negative. În sud, minimele vor fi până la -9 grade, iar în vest până la -7 grade.

