Educație

Vacanța de Crăciun 2025, cea mai lungă vacanță din anul școlar. Când va începe și câte zile libere vor avea elevii și profesorii

Publicat

acum 2 ore

Vacanța de Crăciun 2025, cea mai lungă vacanță din anul școlar. Elevii vor intra în vacanța de Crăciun sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri. Vacanța de iarnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026.

Este cea mai lungă vacanță din anul educațional 2025 - 2026, oferind 19 zile libere consecutive atât elevilor, cât și cadrelor didactice.

Reamintim că anul școlar 2025 - 2026 este organizat în cinci module de învățare, fiecare fiind urmat de o vacanță, însumând un total de 36 de săptămâni de cursuri.

Primul modul de învățare a fost în perioada 8 septembrie - 24 octombrie, iar în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie a avut loc vacanța de toamnă. Modulul al doilea a început luni, 3 noiembrie 2025 și se va încheia vineri, 19 decembrie 2025.

Vacanța de Crăciun 2025, cea mai lungă vacanță din anul școlar

Elevii vor intra în vacanța de Crăciun sâmbătă, 20 decembrie 2025.

Perioada de odihnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, oferind aproape trei săptămâni de pauză înainte de reluarea programului școlar. Vacanța acoperă și sărbătorile legale de Bobotează (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie), iar durata totală de 19 zile calendaristice o transformă în cea mai lungă pauză din anul școlar 2025 - 2026.

Cursurile celui de-al treilea modul vor începe joi, 8 ianuarie 2026 și se vor desfășura până până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene / al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Vacanța de schi, în februarie 2026

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare au stabilit ca săptămâna de vacanță, cunoscută și sub denumirea de „vacanță de schi” - sau vacanța mobilă, să fie cuprinsă între 9 februarie și 1 martie 2026.

Cum se împarte vacanța de schi în 2026, în funcție de județ:

  • În perioada 9 - 15 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș;
  • În perioada 16 - 22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași;
  • În perioada 23 februarie - 1 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Alba, Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu.

Modulul 4 de cursuri va începe de joi, 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

Vacanța de primăvară sau vacanța de Paște va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026, scrie edupedu.ro.

Modul 5 de cursuri va începe pe 15 aprilie 2026 și va ține până vineri, 19 iunie 2026;

Vacanța de vară de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Când termină școala în 2026 elevii din clasele a VIII-a și a XII-a / a XIII-a

Anul şcolar 2025 - 2026 începe la data de 1 septembrie 2025, se încheie la data de 31 august 2026 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2025 – 2026 încep la data de 8 septembrie 2025, conform Art. 1.

Prin excepţie, se stabilesc următoarele:

  • Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026;
  • Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026;
  • Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026;
  • Pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

sursa: edupedu.ro

Ultimele articole pe alba24
