Vadim Ghirdă, fotojurnalistul român care a luat Pulitzer pentru imaginile surprinse în Ucraina. Experiențele de pe linia frontului

Multe dintre fotografiile pe care oamenii din întreaga lume le-au văzut la începutul războiului din Ucraina, au fost realizate de un fotojurnalist român.

Vadim Ghirdă a documentat în prima parte a invaziei Rusiei în Ucraina inclusiv masacrul de la Bucea, unde foarte mulți civili au fost uciși.

Vadim Ghirdă a câștigat Premiul Pulitzer, în acest an, la categoria „Breaking news”, alături de colegii săi de la Associated Press, pentru o fotografie a masacrului din Bucea.

El a fost intervievat de Europa Liberă, în legătură cu experiențele sale de pe linia frontului.

„M-am lovit de tot felul de reacții absolut incredibile legat de munca mea aici. Adică sunt oameni care mă cunosc de 20 de ani care mi-au spus că fotografiile de la Bucea sunt un fals și că am luat parte la o manipulare, variind între «sunt un fals și eu am fost conștient și am participat» la «era un fals și eu m-am păcălit»” a spus el, în cadrul interviului acordat jurnalistei Anva Grădinariu.

Vadim Ghirdă este un veteran al fotojurnalismului, inclusiv al celui de război. A început să lucreze pentru agenția de presă americană Associated Press imediat după căderea comunismului în România, la doar 18 ani, când a transmis fotografii de la Revoluție.

Inginer de meserie, de-a lungul celor 33 de ani de fotojurnalism, Vadim Ghirdă a documentat momente și conflicte istorice, precum destrămarea Iugoslaviei, bombardarea Serbiei, războiul din Bosnia, cel din Irak ori campania de bombardare a grupului terorist Statul Islamic din Siria.

