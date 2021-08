”Vara asta va intra în istorie”. Care sunt explicațiile fenomenelor meteo din ultima perioadă și ce sunt schimbările climatice

Fenomenele extreme din această vară sunt semnele încălzirii globale și reprezintă un fenomen la scară mare, nu unul local. Este explicația specialiștilor.

Climatologul Roxana Bojariu a detaliat situația, într-o intervenție la Digi24.

În opinia ei este o consecință a încălzirii globale, care reușește să inducă manifestări severe unor fenomene obișnuite, de altfel, pentru această perioadă din an.

Climatologul Roxana Bojariu a mai spus că vara aceasta va intra în istoria climatologiei și vor exista cercetări asupra fenomenelor din ultima perioadă. Expertul a oferit și explicația afirmației sale.

„Această vară va intra în istorie pentru că am avut valuri de căldură care la o mai atentă studiere a lor s-a vazut că nu s-ar fi putut întâmpla fără aportul semnalului încălzirii globale.

Există un studiu făcut imediat după ce în Columbia Britanică s-a înregistrat fenomenala temperatură de 49,6 grade Celsius și acest studiu arată clar, cu experimente numerice, cu observații, că nu am fi putut avea acel val de căldură dacă nu am fi umblat la concentrația de gaze cu efect de seră, dioxid de carbon, metal, acid de azot și dacă nu am fi intensificat noi, oamenii, la scara globală, acest efect.

Ce s-a întâmplat acolo nu s-ar fi întâmplat dacă nu modificam noi sistemul climatic. E o concluzie științifică”, a adăugat climatologul.

Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatată în ultimele două secole, dar mai ales în ultimele decenii.

Fenomene de încălzire globală au existat dintotdeauna în istoria Pământului, ele fiind asociate cu fenomenul cosmic de maximum solar, acestea alternând cu mici glaciațiuni terestre asociate cu fenomenul de minimum solar.

