VIDEO: 36 de ani de la momentul în care Oliviu Gașpar a fost împușcat de cinci ori în timpul Revoluției din Alba Iulia

Se împlinesc 36 de ani de la momentul în care Oliviu Gașpar se târâia pe asfaltul rece, în fața Casei Armatei din Alba Iulia. Era Ajun de Crăciun, era data de 24 decembrie 1989, iar Oliviu tocmai încasase cinci gloanțe pentru libertate. Erau ultimele momente ale Revoluției, iar Gașpar care tocmai încercase să salveze un om, știa ca va muri.

Coborât din portbagajul unei mașini, Oliviu, cu ultimele puteri a mers spre o margine a șoselei. Cu ultimele puteri a început să se roage și să se spovedească. Simțea că moare, dar spune că era fericit, că murea pentru un scop. Apoi următorul moment a fost cel care l-a salvat. A auzit o sirenă de salvare și când a deschis ochii a văzut mulți oameni în jurul său. Cei prezenți l-au băgat în salvare și l-au dus la spital.

Este povestea revoluționarului Oliviu Gașpar, poveste pe care Alba24.ro alege să o detalieze an de an deoarece nu poate fi uitată. Este povestea unui om, care la doar 26 de ani a fost la un pas să moară în timpul Revoluției din 1989.

În 2024, la 35 de ani de la Revoluție, reporterii alba24.ro au refăcut momentele și modul în care Gașpar a fost împușcat pe 24 decembrie.

În mașina în care a urcat se mai afla cineva: Sorin Botar, şeful de cabinet al primului-secretar al judeţului, Ioan Savu.

Sorin Botar a dat în fața revoluționarilor o declarație atât de importantă încât dacă ar fi fost luată în seamă în dosarul penal de cercetare al faptelor de la Revoluție ar fi cântărit enorm în aflarea adevărului despre modul în care s-au petrecut faptele din decembrie 1989.

Ce ar fi declarat Sorin Botar: Declarația care ar putea demonstra ce s-a întâmplat de fapt la Revoluție

Olivu Gașpar a declarat pentru alba24.ro că Botar a făcut o declarație care ar putea face lumină în ceea ce s-a întâmplat de fapt la Revoluție. Declarația a fost făcută după ce Botar a fost prins, în noaptea de 23 spre 24 decembrie, cu câteva ore înainte să fie bătut.

Gașpar susține că Botar a declarat și a făcut în fața revolționarilor publică o listă. O lista cu nume de oameni, care trebuiau să organizeze mișcarea revoluționară și să preia controlul de putere în județul Alba. Pe lista respectivă s-ar fi aflat nume din administrația locală, dar și civili cunoscuți în societate.

Mai pe scurt că mișcarea de înlăturare era planificată cu mult timp înainte de decembrie 1989 și că în fiecare județ se afla un astfel de grup. Botar știa lista de oameni și a facut-o public revoluționarilor.

Atunci, cei care trebuiau să protejeze acele nume, acele persoane de pe listă au luat deciza de a-l elimina pe Sorin Botar, susține Oliviu Gașpar.

Momentul plecării mașinii către spital: Ar fi fost dat ordin ca mașină să fie ”oprită cu orice preț”

După ce mulțimea s-a oprit din a-l lovi pe bărbatul căzut la pământ în fața sediului Securității, Gașpar alături de o altă persoană l-a băgat pe bărbatul rănit, pe bancheta din spate a mașinii. Lângă el se urcase un soldat, dar un comandant i-a spus soldatului să iasă din mașină deoarece nu va merge cu ei.

Gașpar s-a pus pe scaunul din față, dar la fel a fost scos cu forța de un alt individ. Persoana în cauză s-a așezat pe scaunul din față, iar Gașpar a luat decizia de a se băga în portbagajul mașinii.

La câțiva ani distanță de la eveniment a aflat că din clădirea în care acum se află Serviciul Pașapoarte Alba a fost dat un ordin ”ca mașina să fie oprită cu orice preț”.

După ce s-a urcat în portbagaj și mașina a plecat șoferul a pus mâna pe o stație, un lucru neobișnuit pentru o mașină civilă. Atunci a spus prin stație că ne-am pus în mișcare.

A fost momentul în care Gașpar și-a dat seama că ceva nu este înregulă și că se află în pericol.

Primele gloanțe trase în rafală în fața sediului Poliției IPJ Alba

Din portbagaj Oliviu striga către șofer să nu meargă spre spital, prin zona centrală deoarece erau zvonuri că ar fi fost teroriști, dar degeaba. Șoferul a mers pe stradă principală din Centru, iar în dreptul Pieței Alessandria a accelerat. Câteva secunde mai târziu Gașpar a auzit primele rafale de armă.

Se trăgea înspre mașină rafală după rafală: Cinci gloanțe l-au lovit

Atunci un glonț l-a lovit în coaste. La prima rafală a urlat de durere, era o durere groaznică spune Oliviu Gașpar. În câteva secunde se trăgea înspre mașină de peste tot. Din parcul Casei de Cultură a Studenților, din zona clădirii Pașapoartelor, de peste tot se trăgea în mașină. Următoarele gloanțe nu îl mai dureau, însă corpul simțea momenul de intrare al glonțului. Își mai simțea mâna stangă pe care și-a pus-o pe cap mai mult din reflex. În total cinci gloanțe l-au lovit pe Oliviu Gașpar.

La curba către Casa Armatei, șoferul a spus că nu mai merge mașina. Spatele era atât de ciuruit încât nu mai mergea, însă din interție și din viteza pe care o avea a ajuns în fața Casei Armatei.

Declarație în premieră la 35 de ani de la Revoluție: Bărbatul din mașină ar fi fost împușcat de aproape de o femeie

Oliviu Gașpar a făcut o declarație în premieră legată de următoarele momente. Mai exact după ce mașina s-a oprit și el a fost scos din portbagaj și pus pe asfalt.

Este o declarație bazată pe doi martori oculari care au văzut evenimentele dintr-un balcon din blocul 280. Cei doi martori i-au declarat lui Gașpar că după ce el a fost scos din mașină, lângă autoturism a apărut o persoană, o femeie, care a scos un pistol și a tras mai multe focuri de armă înspre bărbatul de pe bancheta din spate, Sorin Botar. Apoi femeia ar fi disparut în mulțime.

Acest element întărește și mai mult ideea că cel are a dezvăluit lista a fost lichidat pentru a nu o mai face publică.

Știa că moare și a început să se roage și spovedească

Următorul moment este descris de Oliviu Gașpar cu multă emoție și durere în suflet. Scos din mașină, s-a târâit cu ultimele puteri pe asfaltul rece din laterala Casei Armatei.

La 35 de ani distanță ne-am întors cu el în locul în care știa că moare. Cuprins de emoție, a detaliat acele momente. După ce s-a târâit pe asfalt nu mai simțea nimic, doar își dădea seama că moare.

Cu ultimele puteri a început să se roage și să se spovedească. Simțea că moare, dar spune că era fericit, că murea pentru un scop. Apoi următorul moment a fost cel care l-a salvat. A auzit o sirenă de salvare și când a deschis ochii a văzut mulți oameni în jurul său. Cei prezenți l-au băgat în salvare și l-au dus la spital.

Salvat de medicul Kadar

Când a ajuns pe masa de operație, medicul Kadar și-a dat seama de gravitatea rănilor și l-a întrebat pe tânărul din fața sa, dacă vrea să spună ceva, să transmită ceva. Atunci Oliviu a spus ”că este băiat tânăr și să îl coasă frumos”, își aduce aminte cu lacrimi în ochi despre acel moment.

Când s-a trezit a aflat că a stat câteva zile în comă, iar apoi o bună perioadă de timp nu a mai avut memorie. A fost o perioadă grea în care a fost nevoit să își recupereze amintirile, să își readucă aminte cine sunt oamenii pe care i-a întâlnit în trecut și ce a făcut când era mic. Însă, reținea toate momentele din timpul Revoluției.

