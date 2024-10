VIDEO 7 octombrie: 56 de ani de la cel grav accident feroviar din Alba, cu aproape 100 de victime. Procesul, ținut în Gara Teiuș

56 de ani de la cel grav accident feroviar din Alba. Pe 7 octombrie 2024 se împlinesc 56 de ani de la cel mai grav accident feroviar care s-a produs în județul Alba, în perioada regimului comunist. Pe 7 octombrie 1968, două trenuri de călători s-au ciocnit în apropierea localității Bucerdea. Bilanțul a fost devastator: 22 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 72 au fost rănite.

În urma acestei tragedii naționale, autoritățile comuniste au găsit rapid doi vinovați: impiegatul Teodor Petrișor și acarul Alexandru Cristea.

Procesul unui condamnat la moarte, singurul filmat de Televiziunea Română înainte de 1989, s-a desfășurat în sala de așteptare a gării din Teiuș.

Producătorul Raluca Rogojină de la TVR a dezvăluit documentele acestui incident și a prezentat, în premieră, imagini din timpul procesului, alături de interviuri cu cei implicați, realizate la 49 de ani după tragedie.

„În jurul orei 6 și 17 minute, am sunat Bucerdea. Atuncea mi-a răspuns impiegatul de mișcare Petrișor din Bucerdea, că lasă-mă dracului că am făcut-o”, a spus instanței unul dintre martori, în fața a aproximativ 1.000 de angajați ai CFR, aduși din toată țara în gara din Teiuș, pentru a asista la procesul „vinovaților” pentru cea mai gravă tragedie feroviară din România comunistă.

„În momentul în care impiegatul Petrișor mi-a răspuns, a zâs, Ioane, am făcut-o! Eu când l-am auzât, l-am întrebat, zâc: ce anume? Și mi-a spus că a îndrumat trenul 3340 contra trenului 303”, a spus și un al doilea martor. Audiența adunată în sala de așteptare a gării, transformată în tribunal, aștepta emoționată derularea unui proces filmat de la un capăt la celălalt.

Cel mai grav accident feroviar din Alba. Povestea tragediei produse între Bucerdea și Crăciunel

Trenul personal 3340 se afla garat în stația Bucerdea, județul Alba. Din cauza restricțiilor de circulație, acesta ar fi trebuit să aștepte trecerea acceleratului 303, care venea din sens opus, de la Blaj.

Împiegatul de mișcare din stația Bucerdea, Teodor Petrișor, în vârstă de 34 de ani la acea dată, nu i-a transmis mecanicului aflat în personal dispoziția de modificare a graficului de mers, venită de la Blaj.

Astfel, cele două trenuri de călători au primit aproape concomitent „unda verde” de plecare și urmau să circule pe aceeași linie.

În zorii zilei, trenul personal 3340 și acceleratul 303 s-au izbit între stațiile de cale ferată Bucerdea și Crăciunel.

Alături de impiegat, vinovat pentru tragedie a fost considerat și acarul Alexandru Cristea.

„În dimineața zilei de 6, m-am dus la socrul meu Hațegan Traian, în comuna Sâncel. Stând acolo, am consumat împreună un litru de vin” și-a început mărturisirea Teodor Petrișor. Mărturia este filmată de Televiziunea Română, în sala de așteptare a gării din Teiuș, plină de angajații CFR și transformată în tribunal. Apoi recunoaște că nu a transmis dispozițiile de serviciu acarilor.

Anchetatorii stabilesc că Petrișor a adormit și s-a trezit când a ajuns trenul în gară. Buimac, a dat drumul trenului spre Crăciunel, uitând că ceva mai înainte dăduse cale liberă acceleratului 303, din sens opus.

„După ce a trecut ultimul vagon de la 3340, prin fața mea, mi-am dat seama de greșeala făcută și am fugit în birou și am sunat cabina, am sunat și la Crăciunel dar nu mi-a răspuns nici Crăciunelul” a spus Teodor Petrișor.

Procesul decurge ”normal”. Sunt audiați martorii și apoi se trece la cel de-al doilea inculpat: Alexandru Cristea, acar. Acarul Alexandru Cristea nu a bănuit nimic când a dat drumul trenului. Se baza pe informațiile de la Petrișor.

Și-a salutat chiar niște prieteni din Obreja, navetiști, care jucau cărți pe locurile de la geamul unui vagon.

„Și aud numai telefonul sunând, Cristea! Cristea! La telefon. Oprește cursa c-o trecut acceleratul prin Crăciunel. Am auzit bubuitura! Auăleu!” își duce mâna la frunte bărbatul, răscolit de amintirea care l-a măcinat probabil 49 de ani. Acceleratul avea 80 de kilometri la oră, personalul, 60.

Primarul din Bucerdea Grânoasă, Ioan Aldea, era pe atunci copil, dar își amintește cu claritate ce s-a întâmplat.

„Eu eram mic atunci. Îmi aduc aminte că împreună cu alți copii ne-am urcat pe un deal să vedem ce se petrece. Am văzut numeroase elicoptere care aterizau în apropierea vagoanelor de tren. Erau mașini de miliție, poate de Securitate, peste tot prin zonă. Scoteau victimele de sub vagoane …”

Bilanțul catastrofei feroviare: aproape 100 de victime

Rezultatul impactului dintre cele două trenuri: 22 de morți și 72 de răniți, iar pagubele s-au ridicat la 11 milioane de lei, o sumă foarte mare la acea vreme. Cei mai mulți morți au fost din trenul personal.

Cursa 3340 circula zilnic între Teiuș și Blaj. Era o cursă de navetiști plină de elevi și muncitori.

Jurnalista Raluca Rogojină a prezentat în documentarul ei cazul Laurei, o tânără de 22 de ani, aflată în acel moment în tren, în primul vagon.

„Morții erau așezați în garaj. În garajul spitalului. Și m-am uitat acolo să văd dacă este printre morți și sora mea. Erau întinși pe spate, jos pe ciment și acoperiți cu cearceafuri albe, până la genunchi. Prima dată n-am observat, dar apoi m-am uitat în partea stângă și am văzut pantofii și picioarele lui soră-mea. Maică-mea a suferit foarte mult. Plângea … tot timpul … pronunțându-i numele … dacă vă spun, ieșea prin grădină și striga Laura!” spune cu lacrimi în ochi Iancu Cetean, fratele Laurei. La 49 de ani de la accident, amintirea este pentru el la fel de tulburătoare.

Pedeapsă cu moartea, comutată de Ceaușescu

Impiegatul Teodor Petrișor și acarul Alexandru Cristea au fost arestați. Ancheta a durat o lună, fiind singurul proces de o asemenea amploare filmat de Televiziunea Română înainte de Revoluție. Imaginile au fost difuzate abia după 49 de ani.

În doar două zile, Tribunalul Județean Alba a decis condamnarea lui impiegatului Teodor Petrișor la pedeapsa cu moartea și confiscarea averii. Acarul Alexandru Cristea a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică, confiscarea averii și degradarea din drepturi timp de 10 ani.

Sentința de condamnare la moarte a lui Teodor Petrișor a fost ulterior comutată de Nicolae Ceaușescu.

Procurorul de caz povestește că în acest interval Petrișor, un bărbat brunet de 34 de ani, ajunsese să albească „ca varul” de teamă. În final, a executat 18 ani de închisoare la Penitenciarul Aiud, iar după eliberare s-a recăsătorit și a trăit până la 80 de ani. Alexandru Cristea a fost eliberat după 10 ani de detenție.

