VIDEO: Artista Laura Orian din Alba Iulia a lansat piesa „Cel mai bine”. Care este mesajul transmis

Artista Laura Orian din Alba Iulia, fostă concurentă la Vocea României, a lansat joi, 16 ianuarie, piesa lansează „Cel mai bine” – o piesă pop scrisă de ea ca urmare a unei povești întâmplate în viața reală.

„Am scris aceasă piesă într-o seară, la pian, inspirată de trăirile și emoțiile pe care doar o mare dragoste le poate aduce. Am început imediat să o cânt în concerte și am fost plăcut surprinsă că refrenul ei le rămânea oamenilor în minte.

După show-ul Vocea României m-am decis să produc piesa într-un fel în care să poată ajunge la cât mai multă lume; eu chiar îmi doresc să transmit oamenilor adevărul care mă inspiră să compun și sper ca <Cel mai bine> să ajungă la inimile voastre! Visul meu este să se audă la radio și să creeze conexiuni reale cu voi toți”, a transmis artista.

„M-a inspirat dragostea care mi-a umplut sufletul de magie, care m-a făcut să râd și să plâng de fericire, care mi-a dat speranță și forță dar care, odată pierdută, mi-a sădit și multă durere, revoltă și melancolie. Această experiență rămâne în continuare una dintre cele mai frumoase etape ale vieții mele”, a mai spus Laura Orian.

Mesajul principal pe care vrea să îl transmită este: „Alegeți să mergeți pe calea inimii și trăiți fără teamă magia vieții. Eu așa cred că este cel mai bine”.

Videoclipul piesei „Cel mai bine” a fost filmat în luna decembrie în Alba Iulia și surprinde anumite aspecte nocturne ale orașului.

Despre Laura Orian

Laura Orian a debutat în industria muzicală în anul 2002, ca solist vocal în formația Sensor, alături de care a marcat un moment de referință în 2005, când piesa Help Yourself a ocupat locul 1 în topul MTV. În același an, formația Sensor a fost distinsă cu premiul The Best Video la MTV Romanian Music Awards.

Din 2009, Laura a început o carieră solo care reflectă diversitatea stilurilor muzicale care o pasionează – muzica electronică, muzica pop , jazz contemporan și latin jazz -, consolidându-și poziția ca artist versatil. Recunoașterea talentului său a venit și în 2022, când a primit Premiul Confirmarea Anului la Gala Premiilor Jazz din București.

În 2024, Laura a atras atenția publicului larg participând la Vocea României, sezonul 12, unde a făcut parte din echipa lui Smiley, continuând să inspire prin vocea sa caldă și prezența artistică autentică.

Laura Orian este și profesor de pian la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia. În paralel, aceasta își continuă activitatea artistică atât în proiectul său principal – Laura Orian, dar și în formația CA BAND.

