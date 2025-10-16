VIDEO Atenție șoferi: Sectorul Obârșia Lotrului – Curpăt din DN 67C Transalpina, ÎNCHIS din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Condițiile meteorologice nefavorabile închid încă un sector din Transalpina, au anunțat joi reprezentanții CNAIR.

Astfel, din cauza condițiilor meteorologice ce pun în pericol siguranța participanților la trafic (viscol, avalanșe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei etc.) se închide circulația rutieră pe Transalpina (DN 67 C) și între Obârșia Lotrului (km 59+800) și Curpăt (km 79+200).

Reamintim participanților la trafic că sectorul de drum, cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, este închis circulației rutiere din data de 30 septembrie 2025.

„Această măsură de închidere a fost luată pentru siguranța conducătorilor auto, conform Normativului privind circulația rutieră pe drumurile montane, cu indicativul AND 615-2020”, au precizat reprezentanții CNAIR.

