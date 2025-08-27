VIDEO: Bărbat din Jidvei, REȚINUT de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea băut. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 36 de ani din Jidvei a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 august 2025, în jurul orei 17:50, polițiștii rutieri din Blaj au oprit, pentru control, pe DJ 107, în localitatea Lunca Târnavei, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din comuna Jidvei, județul Alba.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,09 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de bărbatul de 36 de ani, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În cursul zilei de azi, 27 august, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News