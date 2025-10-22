VIDEO: Bărbatul care s-a prezentat drept căpitan SRI a fost adus miercuri seara la sediul DIICOT Alba Iulia

Bărbatul care s-a prezentat drept ofițer al Serviciului Român de Informații, coordonând o presupusă structură secretă de „culegere de informații”, a fost adus miercuri seara la sediul DIICOT Alba Iulia pentru audieri.

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre Teodor Manuel Isfan, un tânăr de 26 de ani, cunoscut pentru mai multe tentative de uzurpare de calități oficiale.

Acesta ar fi recrutat foști combatanți din teatrele de operații și persoane pasionate de arme, pe care le-ar fi convins că vor face parte dintr-o structură secretă a SRI, cu misiuni de supraveghere și culegere de informații.

Între lunile aprilie și iulie 2025, șase dintre persoanele recrutate ar fi participat, sub coordonarea lui Isfan, la așa-zise „misiuni” în mai multe județe – printre care Arad, Timiș, Constanța, Satu Mare, Bihor, Mureș și municipiul București.

Acestea presupuneau urmărirea unor persoane, recoltarea de probe de apă sau fotografierea unor obiective.

În data de 22 octombrie 2025, trupele speciale BCCO Alba Iulia și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia au efectuat șapte percheziții domiciliare în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara. Cazul vizează infracțiuni de desfășurare neautorizată de activități specifice culegerii de informații, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Isfan ar fi oferit celor recrutați legitimații false cu însemnele SRI și ar fi utilizat mijloace de comunicare și autoturisme modificate pentru a imita dotările structurilor oficiale.

Tânărul nu este la prima abatere: în februarie 2025 a fost condamnat de Judecătoria Alba Iulia la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce s-a dat drept polițist rutier și a oprit în trafic o mașină.

În trecut, s-a prezentat și ca „detașat MAE în Spania” sau „lider religios”, fondând o așa-numită Asociație „Smochinul Roditor”.

