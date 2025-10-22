Connect with us

VIDEO: ”Domnul M” lovește din nou: S-a dat drept căpitan SRI și a recrutat soldați din teatrele de operații pentru misiuni secrete

Publicat

acum 22 de minute

Un bărbat va ajunge în fața anchetatorilor DIICOT Alba Iulia, după ce s-a dat drept ofițer SRI, într-o structură secretă care culegea informații și executa transporturi clasificate. 

Potrivit surselor Alba24.ro, este vorba de Teodor Manuel Isfan, un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recent condamnat de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, după ce s-a dat drept polițist rutier. 

În orașul său natal, Arad, Manuel este cunoscut pentru multiplele calități pe care și le arogă. De-a lungul timpului, Manuel s-a dat drept detașat MAE la Bilbao, polițist, dar și-a făcut și un cult religios, intitulat Asociația ”Smochinul Roditor”.

VEZI ȘI: ”Domnul M” un tânăr care și-a arogat calități oficiale condamnat după ce s-a dat polițist la Alba Iulia. De la detașat MAE la guru

Recent, acesta a trecut la un alt nivel, față de ceea ce a pus în practică până în prezent.

Potrivit anchetatorilor DIICOT Alba Iulia, acesta a recrutat foști combatanți din teatrele de operații, dar și persoane pasionate de arme de foc. Persoanelor în cauză li s-a recomandat drept căpitan SRI.

Mai exact, între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, șase dintre persoanele recrutate ar fi participat în mai multe pretinse misiuni în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și municipiul București. Acestea ar fi presupus urmărirea și identificarea unor persoane „suspecte”,  recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective.

În acest context, ar fi interacționat și relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai SRI, aflați în misiune.

 

YouTube video

În data de 22 octombrie 2025,  trupele speciale de la BCCO Alba Iulia împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Cum acționa falsul capitan SRI

Din materialul probator administrat a reieșit faptul că,un bărbat, în scopul obținerii facile de beneficii materiale frauduloase, ar fi acționat în diferite medii, recomandându-se ca angajat al Serviciului Român de Informații, într-o structură secretă  cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate.

A recrutat foști combatanți în teatrele de oeprații

Punând în aplicare hotărârea infracțională, acesta ar fi recrutat mai multe persoane, deținătoare de armament de autoapărare și pază, inclusiv unii foști combatanți în teatrele de operații care, din diferite motive, s-ar fi retras din forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, altele pasionate de arme de foc, care efectuează trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil, cărora li s-a prezentat drept căpitan S.R.I., ce ar avea sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret.

Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite  metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofițer al structurii de informații.

Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimații cu însemne specifice S.R.I., cu fotografie, serie și număr.

De asemenea, pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-ar fi solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă, și li s-ar fi pus la dispoziție stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații, pentru comunicare folosindu-se nume de cod.

De asemenea, pentru deplasarea în diferite locații, bărbatul ar fi închiriat mijloace de transport (de un anume tip și culoare), pe care ar fi montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.

A coordonat șase ”agenți secreți” în misiuni secrete în mai multe județe din țară

Astfel, în perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, șase dintre persoanele recrutate, ar fi  participat în mai multe pretinse misiuni în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și municipiul București, care ar fi presupus urmărirea și identificarea unor persoane „suspecte”,  recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective.

În acest context, ar fi interacționat și relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai S.R.I., aflați în misiune.

Sunt puse în aplicare mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Cine este Isfan Teodor Manuel

Isfan Teodor Manuel, un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recent condamnat de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, după ce s-a dat drept polițist rutier. Pentru fapta comisă la Alba Iulia, magistrații judecătoriei l-au condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare și 90 de zile de muncă în folosul comunității.

În orașul său natal, Arad, Manuel, este cunoscut pentru multiplele calități pe care și le arogă. De-a lungul timpului Manuel s-a dat drept detașat MAE la Bilbao, polițist, dar și-a făcut și un cult religios, intitulat ”Asociația Smochinul Roditor”.

În data de 26 februarie 2025 a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, pentru uzurparea calității oficiale. Mai exact a fost condamnat după ce s-a dat drept polițist rutier și a oprit în trafic o mașină, pe o stradă din Alba Iulia.

”Polițist” și ”detașat al MAE”

Potrivit presei din Arad, tânărul și-a asumat în trecut mai multe funcții: de la polițist, detașat al MAE în Spania, sau chiar conducător de grup religios.

În anul 2020, în 14 august, potrivit presei locale a mers la Primăria Fântânele și s-a dat drept detașat MAE în Spania, la consulatul României din Bilbao. Acesta a avut o discuție cu primarul, iar reprezentații primăriei chiar au pus o poză cu tânărul în cauză, pe Facebook, pentru a marca momentul.

Doar după ce presa locală a semnalat faptul, cei din primărie și-au dat seama cu cine au discutat. Mai mult de atât și-a făcut un cult religios intitulat Asociația ”Smochinul Roditor”.

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

