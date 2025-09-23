Administrație
Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero, la Alba Iulia: se aplică noile tarife. Prețuri triple și pentru Zona 1
Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero: Noile tarife de parcare de la Alba Iulia, aprobate de Consiliul Local în ședința din iulie, se aplică în oraș. Potrivit aplicației T-Park, o oră de parcare în Cetatea Alba Carolina (adică Zona Zero) costă 5,3 lei iar dacă trebuie să lași mașina acolo întreaga zi, trebuie să plătești 53 de lei.
Un abonament lunar în Zona Zero costă 312 lei pentru persoanele fizice și 624 de lei pentru persoane juridice.
Și costul parcării în Zona 1 a crescut. O oră achiziționată prin aplicație costă 3,18 lei, un tarif ușor mai mare față de cel aprobat în Consiliul Local Alba Iulia (3 lei – diferența reprezintă comisioane).
Până la majorare, tariful orar pentru această zonă era de 1 leu. Rezultă că prețul a crescut de trei ori, de la o zi la alta.
Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero
Zona Zero
Zona Zero (roșie) – taxare de luni până vineri, între orele 8.00 – 20.00, sâmbătă și duminică între orele 00.00 – 24.00
Zona cuprinde totalitatea parcărilor din interiorul Cetății Alba Carolina și parcările adiacente laturii de Vest, laturii de Est, laturii de Nord și laturii de Sud amenajate și semnalizate corespunzător.
- 1 oră – 5.30 LEI
- 2 ore – 10.60 LEI
- Întreaga zi – 53.00 LEI
Zona 1
Zona 1 (albastră): – taxare de luni până vineri între orele 8.00 – 18.00, sâmbata între orele 8.00 – 14.00, duminica gratuit.
Zona cuprinde totalitatea parcărilor amenajate și semnalizate corespunzător din Muncipiul Alba Iulia, mai puțin parcările din Zona 0 (roșie).
- 30 minute – 1.59 LEI
- 1 oră – 3.18 LEI
- 2 ore – 6.36 LEI
- Întreaga zi – 23.85 LEI
Zona Zero autocar
- 1 oră – 36.40 LEI
- 2 ore – 52.00 LEI
- Întreaga zi – 135.20 LEI
Abonamente generale
- PF Zona 0 (o lună) – 312.00 LEI
- PJ Zona 0 (o lună) – 624.00 LEI
- PF Zona 1 (o lună) – 104.00 LEI
- PJ Zona 1 (o lună) – 208.00 LEI
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
1 Comentariu
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Gica
marți, 23.09.2025 at 12:48
nu va plangeti, voi i-ati ales !