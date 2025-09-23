Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero, la Alba Iulia: se aplică noile tarife. Prețuri triple și pentru Zona 1

Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero: Noile tarife de parcare de la Alba Iulia, aprobate de Consiliul Local în ședința din iulie, se aplică în oraș. Potrivit aplicației T-Park, o oră de parcare în Cetatea Alba Carolina (adică Zona Zero) costă 5,3 lei iar dacă trebuie să lași mașina acolo întreaga zi, trebuie să plătești 53 de lei.

Un abonament lunar în Zona Zero costă 312 lei pentru persoanele fizice și 624 de lei pentru persoane juridice.

Și costul parcării în Zona 1 a crescut. O oră achiziționată prin aplicație costă 3,18 lei, un tarif ușor mai mare față de cel aprobat în Consiliul Local Alba Iulia (3 lei – diferența reprezintă comisioane).

Până la majorare, tariful orar pentru această zonă era de 1 leu. Rezultă că prețul a crescut de trei ori, de la o zi la alta.

Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero

Zona Zero

Zona Zero (roșie) – taxare de luni până vineri, între orele 8.00 – 20.00, sâmbătă și duminică între orele 00.00 – 24.00

Zona cuprinde totalitatea parcărilor din interiorul Cetății Alba Carolina și parcările adiacente laturii de Vest, laturii de Est, laturii de Nord și laturii de Sud amenajate și semnalizate corespunzător.

1 oră – 5.30 LEI

2 ore – 10.60 LEI

Întreaga zi – 53.00 LEI

Zona 1

Zona 1 (albastră): – taxare de luni până vineri între orele 8.00 – 18.00, sâmbata între orele 8.00 – 14.00, duminica gratuit.

Zona cuprinde totalitatea parcărilor amenajate și semnalizate corespunzător din Muncipiul Alba Iulia, mai puțin parcările din Zona 0 (roșie).

30 minute – 1.59 LEI

1 oră – 3.18 LEI

2 ore – 6.36 LEI

Întreaga zi – 23.85 LEI

Zona Zero autocar

1 oră – 36.40 LEI

2 ore – 52.00 LEI

Întreaga zi – 135.20 LEI

Abonamente generale

PF Zona 0 (o lună) – 312.00 LEI

PJ Zona 0 (o lună) – 624.00 LEI

PF Zona 1 (o lună) – 104.00 LEI

PJ Zona 1 (o lună) – 208.00 LEI

