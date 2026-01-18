Connect with us

VIDEO: Cât dăm la o nuntă în 2026? Ce preferințe au mirii și miresele din Alba. Ce spun organizatorii de nunți despre tendințe

Publicat

acum 3 ore

Cât dăm la o nuntă în 2026? Întrebarea celor care știu că vor avea de mers la nunți în acest an și vor să își facă un buget. Reporterii alba24.ro au căutat și au găsit un răspuns la întrebare.

Un răspuns pe alocuri previzibil: În primul rând darul s-a mărit. Adică vom pune în plic mai mult decât în anii precendenți. Răspunsurile la întrebările despre nunți în 2026 au fost date de cei implicați direct în ”lumea nunților” din Alba.

Giulia Sturza este event și wedding planner, Adrian Nanu este wedding planner și manager a două săli de nuntă din Alba Iulia (Cosmopolitan), iar Violeta Fiț este designer de evenimente.

YouTube video

Toți trei au vorbit cu reporterii alba24.ro despre tendințele din acest an și ce preferințe au mirii și miresele. Cei trei au observat o migrație a nunților din sălile mari de evenimente, în cadre mai restrânse. Mai exact în natură, sau în  spații mai puțin convenționale față de clasicele săli de nunți.

Însă, bună parte dintre cei care se căsătoresc în 2026, au optat pentru nunta într-o sală de evenimente.

Giulia Sturza: Ce vor miresele în 2026 în materie de nunți

”În primul rând, avem locațiile. Locații mult mai ieșite din comun față de cele clasice, decorate în alb, așa cum se făceau și pe vremea părinților noștri, vorba aceea. Locații în natură. Foarte mulți miri îmi cer locații cât mai retrase, nunți mici, pentru că începe să dispară trendul nunților foarte mari. De exemplu, locații precum Cosmopolitan, unde avem culoarea negru, un stil diferit, pentru că oamenii vor să iasă din tipare.

Nu știu dacă știi, dar culoarea anului este Cloud Dancer, un alb aerat, mai luminos. În același timp, miresele mele își doresc foarte mult pete de culoare. Roșu, portocaliu intens, pentru a scoate evenimentul din simplitatea care a dominat ultimii ani”, a precizat Giulia.

O nuntă poate varia între 20.000 și 40.000 de euro

”Pentru o nuntă medie, am făcut un calcul recent și suma se situează între 20.000 și 40.000 de euro. Asta înseamnă că sunt incluse majoritatea serviciilor necesare: cocktail bar, photobooth, oglindă magică, candy bar. Totul depinde de locație, evident. Pentru mine, o nuntă medie înseamnă 150-200 de invitați. De la 200-250 în sus vorbim deja de o nuntă mare.

Diferența dintre 20.000 și 40.000 de euro vine din nivelul de personalizare. Dacă vrei un cocktail bar personalizat, un candy bar cu produse premium, decoruri speciale, ecrane LED, elemente tehnice suplimentare, toate acestea adaugă costuri”, a mai spus Giulia.

Cât ajunge un meniu de nuntă în 2026

Adrian Nanu este managerul sălilor de nunți Cosmopolitan din Alba Iulia. Acesta a declarat pentru alba24.ro că:

”Meniurile nu au crescut foarte mult față de 2025. TVA-ul a crescut de la 9 la 11 la sută, dar nu a ajuns la 21, așa cum se temea lumea. La locațiile noastre, prețul meniului standard a crescut de la 270 la 280 de lei.

Meniul include patru feluri de mâncare, băuturi non-alcoolice, cafea, șampanie la intrare, personalul complet și coordonarea evenimentului. Indiferent de tipul de meniu, aceste servicii sunt incluse”, a spus Adrian.

Despre tendințe în materie de nunți

Violeta Fiț este designer de evenimente. Acesta a spus în studioul alba24.ro, că anul 2026 este despre naturalețe și simpltate în materie de nunți.

”În 2026, tendințele merg spre simplitate, natural, personalitate. Nu mai sunt nunți despre opulență, ci despre identitatea mirilor. Locații în aer liber, grădini, terase, evenimente intime. Revin culorile puternice, albastru cobalt, verde smarald, vișiniu, dar și tonurile calde precum piersică, teracotă, galben cald.

Decorurile sunt mai fluide, mai naturale. Drapaje, lumini ambientale, flori aranjate lejer. Din păcate, tot mai mulți aleg flori artificiale pentru că sunt mai ieftine, iar multe nunți ajung să semene între ele”, a precizat Violeta.

Cât dăm la nunți în 2026. La cât a ajuns darul de nuntă în acest an

Cea mai importantă întrebare a fost lasată pentru sfârștitul materialului. Din câte se pare, darul de nuntă a crescut în 2026. Dacă în 2025 suma era undeva la 1500 de lei, anul acesta suma va fi mult mai mare.

Giulia Sturza a declarat că: ”Dacă anul trecut vorbeam de 1.500 lei, acum vorbim de 1.900-2.000 lei. Evident, depinde de relația cu mirii. Dacă acum trei ani ai primit 1.500 lei de la cineva, nu mai poți merge tot cu aceeași sumă. Ar trebui să urci spre 2.000-2.500 lei”, a precizat Giulia.

Mai pe scurt, în 2026, darul va urca undeva în jurul sumei de 1900-2000 de lei spun cei din industria nunților.

