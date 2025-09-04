VIDEO: Cea mai mare firmă fantomă din România are sediu fictiv și în Alba Iulia. Ce se află în clădirea indicată ca punct de lucru

Jurnaliștii de investigație de la site-ul Recorder au urmărit și documentat timp de aproape un an activitatea unei companii care pare a fi cea mai mare firmă fantomă din România. Unul dintre punctele de lucru ale companiei, cel puțin în acte, se află în Alba Iulia.

Este vorba despre firma Richrbt, o firmă care ar activa în domeniul construcțiilor. Acesta a avut o cifră de afaceri uriașă în anul 2023, însă nimeni nu a auzit de companie au arătat jurnaliștii de investigație.

Mai mult de atât, compania figurează în acte cu multiple sedii în România. Unul principal în București și mai multe sedii în țară. Însă, în realitate la adresele înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) firma nu există.

Punct de lucru și la Alba Iulia

Adresa sediului principal, în București, este o intersecție în care se află o toaletă publică.

În documentele prezentate de Recorder, firma figurează și cu un sediu la Alba Iulia. Mai exact pe strada Alexandru Ioan Cuza numărul 9.

Potrivit documentului firma ar activa într-o locație, pe baza unui contract de comodat încheiat în data de 7 mai 2024 și care ar urma să expire în data de 6 mai 2029.

Reporterii alba24.ro au mers la adresa indicată în contractul de comodat pentru a afla dacă firma Richrbt își desfășoară activitatea și în Alba Iulia.

În teren, realitatea a fost similară cu situația prezentată de jurnaliștii de investigație. Adresa indicată în contract este sediul unei firme vechi din Alba, AproHorea, care activează de 30 de ani, în comerțul cu piese și materiale pentru agricultură.

Deși în clădire își mai desfășoară activitatea și alte firme, compania din investigația Recorder nu există.

Administratorul companiei din Alba Iulia a declarat pentru reporterii alba24.ro că nu a semnat un contract de comodat cu firma în cauză și mai mult de atât nici nu a auzit de aceasta.

La nivel național, activitate mai mult decât dubioasă a companiei s-a desfășurat chiar sub ochii ANAF și a fost validată de instituție, deși fusese reclamată pentru escrocherii fiscale. În acest caz, radarul ANAF s-a dovedit incapabil să detecteze o fraudă uriașă, dezvăluind un sistem fiscal primitiv, care poate fi păcălit uneori cu mijloace dintre cele mai rudimentare, au precizat jurnaliștii site-ului de investigații Recorder.ro.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News