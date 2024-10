VIDEO: Ciocolata care a înnebunit internetul se face și la Alba Iulia. Cum se prepară ciocolata Dubai la Cofetăria Corina

Cum se prepară ciocolata Dubai la Cofetăria Corina: Ciocolata Dubai, ciocolata care a invadat internetul. Peste tot în social media, Facebook, Tik-Tok sau Instagram, ciocolata Dubai este prezentă. O ciocolată cu o poveste aparte care a ajuns și în Alba Iulia.

Cererea este una foarte mare, clienții vor, iar cofetarii o fac. Reporterii alba24.ro au mers la Cofetăria Corina din Alba Iulia pentru a afla de ce este așa specială ciocolata Dubai.

Ciocolata după cum îi spune și numele vine din Dubai. Sarah Hamouda este cea care a inventat rețeta, în 2021 și a fost inspirată de perioada în care a fost însărcinată.

Acesta spune că ciocolata ei nu este un simplu desert, ci o experiență, ceva mai mult decât un simplu baton de ciocolată.

Din Dubai la Alba Iulia, la Corina

Am fost să vedem cum se face ciocolata Dubai, iar pentru asta am ajuns în laboratorul cofetăriei Corina. Reprezentanții cofetăriei au precizat că au vrut să aducă o nouă experiență pe piața din Alba Iulia. Asta după ce au avut un succes imens cu un alt produs pe care l-au adus primii pe piața orașului: New York Rolls.

Au reușit să atragă un segment nou de consumatori și au vrut să continue pe acest trend. Drept urmare ciocolata Dubai trebuia neapărat să fie produsă în cofetăria din Alba Iulia.

Ce conține ciocolata Dubai

Ciocolata de lapte este baza desertului, dar kataiful și fisticul sunt vedetele ciocolatei. Pe lângă fistic, cei de la Corina au vrut să își lase amprenta pe rețetă și au adăugat și zmeură. Așa a apărut produsul ciocolată Dubai cu inserție de zmeură.

Încă din prima zi a avut un ”succes nebun” au spus reprezentații cofetăriei.

Ciocolata de lapte se temperează, se toarnă în forme, kataiful se coace, iar apoi se amestecă cu ciocolata de fistic. Apoi peste formă se așează un alt strat de ciocolată.

La cofetăria din Alba Iulia, mediul pe kilogram este de 200 de lei. Însă ciocolata se vinde la bucată, iar prețul diferă în funcție de gramaj. De la 12 lei și până la o ciocolată de 400 de grame care costă 80 de lei, au precizat pentru alba24.ro reprezentații cofetăriei.

