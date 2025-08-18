Eveniment
Trageri și distrugeri cu exploziv material real, în poligonul Micești. Programul anunțat de armată. Accesul interzis în zonă
În poligonul Micești din Alba Iulia vor avea loc, în perioada 18 – 22 august, trageri și distrugeri cu material real, au anunțat reprezentanții armatei.
„În vederea eliminării posibilității de producere a accidentelor, vă informăm că în perioada 18 august – 22 august 2025, se execută trageri și distrugeri cu exploziv material real în poligonul de tragere de garnizoană MICEȘTI, accesul populației fiind interzis în proximitatea zonei militare rescticționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea poligonului”, a transmis comandantul UM 01684, Lt. col. Gheorghe-Marius Păcurar.
Programul este următorul:
În data de 19 august:
- execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00.
În data de 21 august:
- execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 10:00;
- execută trageri I.P.J. S.A.S. Alba /M.A.I. între orele 10:30 – 16:00;
- execută trageri I.P.J. B.C.C.O. Alba /M.A.I. între orele 17:00 – 22:00;
În data de 22 august:
- execută trageri I.J.J.. Alba /M.A.I. între orele 08:00 – 16:00.
