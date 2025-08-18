Trageri și distrugeri cu exploziv material real, în poligonul Micești. Programul anunțat de armată. Accesul interzis în zonă

În poligonul Micești din Alba Iulia vor avea loc, în perioada 18 – 22 august, trageri și distrugeri cu material real, au anunțat reprezentanții armatei.

„În vederea eliminării posibilității de producere a accidentelor, vă informăm că în perioada 18 august – 22 august 2025, se execută trageri și distrugeri cu exploziv material real în poligonul de tragere de garnizoană MICEȘTI, accesul populației fiind interzis în proximitatea zonei militare rescticționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea poligonului”, a transmis comandantul UM 01684, Lt. col. Gheorghe-Marius Păcurar.

Programul este următorul:

În data de 19 august:

execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00.

În data de 21 august:

execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 10:00;

execută trageri I.P.J. S.A.S. Alba /M.A.I. între orele 10:30 – 16:00;

execută trageri I.P.J. B.C.C.O. Alba /M.A.I. între orele 17:00 – 22:00;

În data de 22 august:

execută trageri I.J.J.. Alba /M.A.I. între orele 08:00 – 16:00.

