VIDEO: Circulație în condiții de ninsoare abundentă în zona Gârda de Sus, cu depuneri de zăpadă pe drum. Informare IPJ Alba

Inspectoratul de Poliție Județean Alba informează că se circulă în condiții de ninsoare abundentă pe DC 260, pe raza localității Gârda de Sus, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă.

La fața locului acționează echipaje de deszăpezire din cadrul Primăriei Gârda de Sus, precum și un echipaj de poliție, pentru siguranța participanților la trafic.

Precizăm că, până în acest moment, nu au fost înregistrate evenimente rutiere.

Polițiștii recomandă:

Echiparea obligatorie a autovehiculelor cu lanțuri antiderapante;

Adaptarea vitezei la condițiile de drum;

Respectarea indicațiilor polițiștilor aflați în teren.

Reamintim că zona Munților Apuseni se află sub avertizare de Cod Portocaliu de viscol și ninsoare.

