VIDEO: Clădirea maternității din Sebeș, modernizată. Cum arată noul corp medical după o investiție de peste 9,5 milioane de lei

Publicat

acum O oră

Clădirea maternității din Sebeș a fost modernizată cu o investiție de peste 9,4 milioane de lei. Banii pentru modernizarea corpului medical au venit din partea municipalității locale, dar și din partea companiei Star Transmission. 

Vineri, 24 octombrie, a fost efectuată recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare. La eveniment au participat reprezentanții administrației locale și ai companiei, dar și cadre medicale.

YouTube video

În total, după finalizarea investiției maternitatea din Sebeș dispune de un număr de 33 de paturi, sală de nașteri, bloc operator, compartiment de neonatologie, aparatură modernă.

Anual la Sebeș sunt înregistrate peste 500 de nașteri.

„Într-adevăr este o secție mult așteptată, pentru că de ceva ani am început documentațiile și am avut multe probleme întâmpinate pe parcurs, în ceea ce privește construcția existentă, o construcție care a fost realizată în anii 80 și care atunci când am început să o reabilităm am constatat că nu are infrastructura de rezistență. Până la urmă, mulțumim lui Dumnezeu că toate lucrurile au fost bine și nu s-a întâmplat nici o nenorocire. Spun asta cu toată responsabilitatea, gândindu-ne că această construcție, deși este supraetajată, nu a avut o structură de rezistență adecvată. Am reușit, împreună cu constructorul și cu proiectantul, să găsim soluții și am reușit să găsim și bani pentru că această clădire se arată așa cum se vede acum, modernă, cu toate facilitățile.

Asta pentru că secția de maternitate de la Sebeș este o secție importantă a spitalului, este o secție în care întotdeauna am avut progres. (…) E important pentru comunitatea noastră, dar nu numai, pentru că aici la Sebeș avem mămici care aleg să nască din mai multe localități din jurul Sebeșului, cele care sunt cumva arondate Sebeșului, dar și din Alba Iulia, din Sibiu, din județul Hunedoara, ceea ce înseamnă că calitatea actului medical este foarte bună aici la Sebeș”, a spus primarul Dorin Sebeș.

„Am avut sprijinul necondiționat al Consiliului Local și al companiei Star Assembly, cărora le mulțumesc, fără ajutorul lor nu am fi putut reabilita această clădire”, a spus managerul spitalului din Sebeș, Anca Franchini.

„Este foarte importantă modernizarea, a venit ziua cea mare a deschiderii, este un lucru extraordinar pentru Sebeș, pentru pacientele din Sebeș, graviduțele și nu numai, în special toate femeile cu probleme medicale ginecologice. Ca și număr de paciente, de la an de la an s-a observat o ușoară creștere, numărul intervenților a crescut și dorim să oferim un act medical de calitate, în condiții optime de confort și siguranță”, a spus șeful secției de Ginecologie, dr. Călian Septimiu. 

Secția de Ginecologie din Sebeș are o tradiție destul de îndelugată, noi, personalul de aici împreună cu colegii și acum cu investițiile făcute de Consiliul Local și sponsorii care ne-au ajutat, vrem să ducem mai departe tradiția, să oferim servicii de calitate și mult mai de calitate condițiile hoteliere ce au apărut în acest moment prin renovarea maternității, iar ea este căutată, eu cred că este căutată pentru medici.

Și de când funcționăm de un an jumate în celălalt corp de clădire, nu au scăzut numărul de nașteri, pacientele vin și secția de Ginecologie din Sebeș nu deservește doar Sebeșul, este o secție care deservește întreg județul Alba, dar și județele limitrofe, avem paciente din Petroșani, din județul Sibiu, din Ocna Mureș până în Petroșani și din Câmpeni până în Miercurea Sibiului, pacientele se adresează secției noastre și considerăm că facem un lucru bun aici la Sebeș și o să facem și mai departe la fel de bine”, a spus medicul Ioan Casian Lăncrăjan.

