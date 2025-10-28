Connect with us

VIDEO: Convoi militar NATO la Alba Iulia. Militari români și francezi participă la exercițiul  ”Dacian Fall 25”

acum 2 ore

Un convoi militar NATO format din aproximativ 20 de vehicule a ajuns marți în Alba Iulia, în contextul desfășurării ”Dacian Fall 25”, un exercițiu la care participă militari români și francezi. Militarii străini au sosit în oraș încă de zilele trecute și chiar au fost remarcați în oraș de localnici, după uniforme. 

Potrivit informațiilor Alba24, militari români și francezi participă la exercițiul comun „Dacian Fall 25”, desfășurat în poligoanele din Bogata și Alba Iulia.

Activitatea face parte din programul de instruire bilaterală care urmărește creșterea interoperabilității între forțele armate ale celor două țări.

La Bogata, militarii Batalionului 814 Tancuri se antrenează alături de elemente de geniu ale Armatei Franceze, în scenarii tactice menite să consolideze cooperarea și coordonarea în teren.

La Alba Iulia, exercițiile se concentrează pe instruirea specifică trecerii unui curs de apă, prin utilizarea capabilităților tehnice specifice ambelor armate.

Concret, vor exersa traversarea râului Mureș, la Sântimbru, cu ajutorul tehnicii militare, dar exercițiile vor cuprinde și alte aspecte de pregătire.

Acest tip de pregătire este considerat a fi esențial pentru misiunile combinate care implică manevre de mobilitate în condiții complexe.

Exercițiul „Dacian Fall 25” subliniază angajamentul României și al Franței pentru consolidarea cooperării militare și pentru întărirea prezenței aliate în regiune.

