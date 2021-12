VIDEO Cugireanul care a construit o afacere cu cozonaci la New York: ”La mulți ani, România”. Povestea lui Radu Sîrbu

Cugireanul care a dus afacerea cu cozonaci românești la New York, Radu Sîrbu, a transmis un mesaj de Ziua Națională. Radu a urat ”La mulți ani” României în cadrul emisiunii matinale a postului de radio DigiFM.

Românu din Cugir a reușit să construiască o afacere de succes la New York, cu un produs de patiserie tradiţional în Transilvania.

Radu Sîrbu a dus aroma şi gustul colacului cu nucă, din inima Transilvaniei, la cea mai importantă piață de mâncare tradițională din Queens Night Market, unde reprezintă România.

„Am plecat din România în 2002, am ajuns la New York și am rămas în New York… În România am avut un mic magazin de componente de calculatoare, vânzări de calculatoare. Când am venit în State, am schimbat absolut totul. Am lucrat ca șofer în prima perioadă, cu cineva pe Wall Street, apoi am găsit un job și am lucrat pentru o agentă imobiliară, una dintre cele mai bune din lume.

Ideea cu Kürtös kalács a venit după am fost la câteva festivaluri românești prin 2004, 2005 și erau niște cozi infernale la cei care făceau acest desert, pentru că nu făcea nimeni în state și erau și ei la început.

Un prieten din Cluj mi-a dat ideea. Mi-a spus, ar trebui să faci ceva tradițional românesc în State și atunci mi s-a aprins becul și am zis că asta tre să fac. Așa a apărut Twister Cake.

În familia mea se face Kürtös de generații. Încă mai am instrumente (de rulat) de la stră-străbunica mea, care erau folosite pe jar. Am crescut cu acest desert.

Bunica mea făcea pentru mine și pentru nepoții ei Kürtös kalács. Bunicul meu făcea o găleată mare de jar și efectiv erau rulați de mână. Îți dai seama că stăteau 5 copii așteptând cu apă în gură să se termine… Din păcate nu am poze cu asta, am o singură poză cu părinții mei făcând Kürtös kalács”, spune Radu.

Pe parcurs, Radu a constatat că americanii consideră acest desert ca fiind unul exotic. Se întreabă de ce este gol pe dinăuntru. Pentru că pare mare și se așteaptă să fie umplut. Radu le spune că e umplut cu dragoste.

