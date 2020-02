VIDEO: Cum arată în 2020 fabrica Axa Porcelaine din Alba Iulia. Compania a crescut și s-a dezvoltat, cu bani europeni

La Alba Iulia a avut loc joi, 20 februarie, o vizită de presă la fabrica Axa Porcelaine, o afacere locală din regiunea de dezvoltare Centru, eveniment ce a făcut parte din campania „Let’s rEUnite: Together for Cohesion!”.

Firma produce obiecte din porțelan de calitate superioară de mai bine de 28 de ani, fiind al doilea mare producător de porțelan din țară și unul dintre cei trei care au mai supraviețuit din această industrie. Pornind ca o mică afacere de familie în Alba Iulia, compania a crescut și s-a dezvoltat cu sprijinul finanțării prin Politica de Coeziune, extinzând desfacerea produselor sale pe piața europeană.

Axa Porcelaine își livrează marfa în principal către companiile din domeniul HoReCa și încearcă să facă față unei piețe invadate de chinezării.

Printre cele trei fonduri (FEDR, FE, FSE) politica de coeziune a UE sprijină dezvoltarea de IMM-uri, proiecte de cercetare și dezvoltare, creșterea economiei și protejarea mediului în toate regiunile UE.

Industria porțelanului românesc: Doar trei producători au mai rămas în țară. Foarte puțini, în Europa

„După revoluție am fost vreo 70 de producători. Am rămas trei, noi, Apulum și IPEC. În România s-a închis tot. Sanitare mai există, dar majoritatea au fost preluate. Mai există ceva în Polonia, în Cehia, mai există porțelanul de Limoges care e clasic în Franța, în rest tot ce era în Germania, unde cred că erau peste 20 de firme, nu mai există.

Majoritatea s-au închis pentru că au ajuns la 60% din costuri salarii cu angajații. Dacă treci de 40% e o problemă. Oamenii trebuie plătiți, restul de costuri poți să le ai din rebuturi sau efectiv din producție. Noi suntem undeva la 36-37% , am fost la 31-32%, dar acum, de când cu OUG, au crescut”, a explicat Amalia Baciu-Sarmeș, Marketing & Sales Manager la Axa Porcelaine.



Axa Porcelaine are în prezent un număr de aproape 50 de angajați și o cifră de afaceri de aproximativ un milion de euro, 70% din export, iar restul de 30% din România. În 2013, firma a terminat un proiect prin care a accesat fonduri cu o valoare de aproximativ 200.000 de euro. Banii au mers în redotarea cuptoarelor, pentru îmbunătățirea calității produselor.

„Suntem aici din 94, am fost doar noi și casa de peste drum, dar între timp a devenit cartier. Ideea este că nu poluăm, materia primă e totul naturală, gazele se distrug 100% în ardere. Nu avem gălăgie, am avut ventilatoare pe care noi le auzeam de afară dar le-am schimbat în timp. (…)

Noi am accesat fonduri, am terminat proiectul prin 2013, cu o valoare undeva la 200.000 de euro. Am redotat toată partea de cuptoare. Ca beneficiu imediat am văzut îmbunătățirea calității produselor. Fiind totul nou, automat am eliminat anumite defecte care apar. Am câștigat și oameni, am creat 9 locuri de muncă. Am crescut afacerea până anul trecut, cu o medie de 15-18 % pe an, în fiecare an.

Încercăm să ne ținem de partea de calitate, de crearea de produse noi. În fiecare an realizăm undeva între 30 și 50 de produse noi, fie la cererea clientului fie în urma brainstorming-ului nostru. Pentru partea de personalizare la fel, putem crea noi sau vine clientul cu varianta lui. Mai există produse cu lucru manual, care tot mai puțin se găsesc pe piață, picturi, scrisuri, în general pentru cadouri, dar din ce în ce mai puțin. (…)

Multă lume ne întreabă de ce nu ne robotizăm. Nu putem pentru că avem foarte multe sortimente și atunci toată ziua schimbăm mașinile, câteodată și de câte două ori pe zi. La noi nu se poate și acesta e avantajul nostru, că putem să oferim o foarte mare sortimentație și atunci de aceea mai suntem după 30 de ani”, a mai precizat Amalia-Baciu Sarmeș, Marketing & Sales Manager la Axa Porcelaine.

