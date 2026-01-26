Connect with us

Eveniment

VIDEO: Cum se antrenează salvatorii de la ISU Alba pentru intervenții în ape înghețate. Atenționări pentru locuitori

Publicat

acum O oră

Salvatorii de la ISU Alba se antrenează periodic pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a executa misiuni pe timp de iarnă. Aceștia atenționează asupra pericolelor la care se expun cei care nu evită stratul subțire de gheață format deasupra apei.

”Gheața subțire este o capcană, nu un loc de joacă. Secundele fac diferența între viață și moarte atunci când gheața cedează.


Noi, pompierii din cadrul ISU Alba ne antrenăm în condiții extreme pentru ca, atunci când ești în pericol, reacția noastră să fie instantanee”, transmite ISU Alba.

Salvatorii au urmărit, în cadrul antrenamentelor, tehnici noi de extragere rapidă, coordonare perfectă sub presiune și reducerea timpului de reacție în condiții de iarnă.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 4 minute

Ce amenzi a dat ANAF proprietarilor de mașini de lux cumpărate din fonduri nejustificate. Verificările vor fi extinse
Evenimentacum 24 de minute

Stabilirea din oficiu a contribuțiilor CAS și CASS datorate de persoanele fizice, în 2026. Precizările ANAF
Evenimentacum O oră

VIDEO: Cum se antrenează salvatorii de la ISU Alba pentru intervenții în ape înghețate. Atenționări pentru locuitori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

FOTO: O persoană și-a ”uitat” buletinul printre deșeurile aruncate ilegal într-o comună din Alba. Cum a rezolvat primarul situația
Administrațieacum o zi

Cât crește contribuția pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice din Alba Iulia în 2026
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 minute

Ce amenzi a dat ANAF proprietarilor de mașini de lux cumpărate din fonduri nejustificate. Verificările vor fi extinse
zile libere 2025
Economieacum 12 ore

Locuri de muncă pentru români, în străinătate: peste 240 de posturi, în mai multe domenii de activitate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Angajarea răspunderii pe reforma administrației va fi amânată (surse). Discuțiile din Coaliție
Evenimentacum 2 zile

Nicușor Dan: libertatea de exprimare este esențială, însă unele declarații pot avea costuri economice
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum 4 ore

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Evenimentacum 14 ore

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Municipiul Alba Iulia va găzdui Regionala FIRST LEGO League Challenge pentru copii și adolescenți pasionați de știință
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT va ghici câți ani ai: minorii vor fi protejați automat de conținut sensibil. Cum își poate da seama de vârstă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Educațieacum o zi

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Evenimentacum 2 zile

Câte ouă pot fi consumate pe zi, pentru a preveni probleme de sănătate. Opinia experților
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența în școli. Sfaturi utile
Mai mult din Educatie