VIDEO: Cum se antrenează salvatorii de la ISU Alba pentru intervenții în ape înghețate. Atenționări pentru locuitori

Salvatorii de la ISU Alba se antrenează periodic pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a executa misiuni pe timp de iarnă. Aceștia atenționează asupra pericolelor la care se expun cei care nu evită stratul subțire de gheață format deasupra apei.

”Gheața subțire este o capcană, nu un loc de joacă. Secundele fac diferența între viață și moarte atunci când gheața cedează.

Noi, pompierii din cadrul ISU Alba ne antrenăm în condiții extreme pentru ca, atunci când ești în pericol, reacția noastră să fie instantanee”, transmite ISU Alba.

Salvatorii au urmărit, în cadrul antrenamentelor, tehnici noi de extragere rapidă, coordonare perfectă sub presiune și reducerea timpului de reacție în condiții de iarnă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News