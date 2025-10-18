Connect with us

VIDEO: Cum se prepară porc la proțap și ce spun producătorii locali de vinuri din Alba. ”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia

Evenimentul ”Festival din Țara Vinului” a continuat, sâmbătă după-amiaza, la Alba Iulia. S-a preparat porc la proțap, iar producătorii de vinuri au avut ocazia să se întâlnească cu clienții și să le prezinte cele mai bune produse.

Încă de dimineață, au fost pregătite degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale, concursuri de degustare.

A fost preparat porc la grătar, de către bucătarul Adrian Truță din Alba Iulia. Acesta a dezvăluit și rețeta, pentru alba24.ro.


Dintr-o carcasă de porc de 40 de kilograme, pot fi porționate circa 100 de porții de 300 de grame.

Carnea a fost pusă în baiț, pentru 24 de ore. Acesta a fost preparat cu usturoi, vin alb și condimente. Apoi preparatul a fost scos, lăsat la zvântat puțin și apoi pus la foc. Cam patru ore durează până carnea este gata. Apoi se porționează și se servește, spune bucătarul.

Evenimentul este în curtea Palatului Principilor din Alba Iulia. Tot acolo, bucătarul a pregătit și coaste de porc marinate și afumate.

Vinurile de Alba. Ce spun producătorii

Unul dintre producătorii de vinuri din Alba, Ovidiu Negrea din Șard, a spus, pentru alba24.ro, că în județ sunt vinuri de calitate, făcute de producători locali, însă nu sunt foarte cunoscute.

La acest eveniment, locuitorii și turiștii pot degusta mai multe soiuri de vinuri și pot afla detalii despre acestea.

Despre producția de vin din 2025, Negrea spune că, în ciuda condițiilor meteo, aceasta va fi bună și vor fi vinuri de calitate în acest an.

Pe teritoriul judeţului Alba se întind patru din cele mai importante podgorii din Transilvania: Alba Iulia, Aiud, Sebeş-Apold şi Târnave.

”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia. Program

Sâmbătă, 18 octombrie

  • 10:00  ​Degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale, Concursuri de degustare (la fiecare oră), Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)
  • 12:00 Ceremonia schimbului de gardă – Garda Cetății Alba Carolina
  • 12:45​ Ceremonia de predare a tunului de câmp între Garda Eugeniu de Savoia Timișoara și Garda Cetății Alba Carolina (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)
  • 13:00​ Vinul și vinificatorul local – wine pairing: Țara Vinului & Industria Ospitalității Alba Iulia (Sala Transilvania, Palatul Principilor Transilvaniei)
  • 15:00 Porc la proțap (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)
  • 18:00 Recital Laura Orian – Vino & Jazz (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

Duminică, 19 octombrie

  • 10:00 – 17:00 ​Degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale
  • Pastramă de oaie la grătar
  • Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)
