Educație

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ

Una dintre cele mai căutate unități de învățământ din Alba Iulia este Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din oraș. Însă pentru a ajunge elev în băncile colegiului, elevii din ultimul an de gimnaziu trebuie să parcurgă un întreg proces de selecție.

Iar în cadrul procesului se află proba fizică. Proba fizică constă în mai multe exerciții sub forma unui traseu aplicat. Iar traseul aplicat trebuie parcurs în cel mai scurt timp posibil.

De la sărituri în lungime, la aruncat de mingi, flotări, mers pe bârnă, trecere peste obstacole și probe de atenție și coordonare, candidații trebuie să le treacă pe toate.

Vineri, 6 noiembrie, Colegiul Militar din Alba Iulia a avut o ”zi a porților deschise”. Mai exact, toți cei interesați de modul în care se desfășoară activitățile în cadrul coelgiului au avut ocazia să asiste la o parte dintre ele.

Una dintre cele mai așteptate activități a fost prezentarea traseului sportiv aplicat, în sala de sport a colegiului. Mai pe scurt elevii de gimnaziu care vor să dea admiterea la unitatea din Alba Iulia au putut vedea cum arată proba fizică.

Toate elementele au fost explicate de profesorii de sport din cadrul liceului.

