VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume

Victorie remarcabilă pentru Dacia, la cea mai dură competiție auto din lume. Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar 2026, prin echipajul format din piloții Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.

Este a doua participare a echipei Dacia la raliul din Dakar. Anul trecut, cea mai bună clasare a fost locul patru.

Echipajul Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin a dominat în a doua săptămână a celei de-a 49-a ediție a Dakar-ului în drumul către victorie, în strânsă competiție cu rivalii de la Ford.

Pe locul secund în clasamentul general a încheiat echipajul format din Nani Roma / Alex Haro (Ford Racing), iar podiumul a fost completat de Mattias Ekstrom / Emil Bergkvist (Ford Racing).

Date tehnice Sandriders

Dacia Sandrier este un vehicul de curse orientat către performanță. Are un impact redus asupra mediului, folosind un combustibil fabricat din peste 80% biomasă.

Mașina beneficiază de un șasiu din tub de oțel ușor armat, părți ale caroseriei din carbon și transmisie 4x4 cu o distribuție mai mare a greutății din față pentru o tracțiune îmbunătățită.

Este propulsat de un motor V6 de 3 litri, cu 2 turbocompresoare și injecție directă de combustibil, capabil să dezvolte o putere maximă de 265 kW/360 CP la 5.000 rpm.

Cuplul maxim este de 539 Nm la 4.250 rpm.

Are o cutie de viteze secvențială cu 6 trepte și o suspensie față/spate cu brațe triunghiulare duble.

Mașina măsoară 4,14 m lungime, 2,29 m lățime și 1,81 m înălțime. Ampatamentul este de 3 m iar garda la sol de 35 cm.

sursa foto: Facebook, The Dacia Sandriders

