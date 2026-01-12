Eveniment
VIDEO: Daniela Nistor din Vințu de Jos, prima zi în "Casa iubirii": „Sper să găsesc un băiat care să nu aibă nevoie de ajustări”
Daniela Nistor din Vințu de Jos se numără printre concurentele sezonului 5 al emisiunii "Casa iubirii" de la Kanal D și speră să găsească în cadrul show-ului un băiat care "să nu aibă nevoie de ajustări".
Are 20 de ani și este studentă în anul al doilea la specializarea Administrație Publică, la Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității "1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Cu ajutorul părinților și cu banii strânși de ea din consultanță financiară, Daniela a reușit să dezvolte o mică afacere online de haine de brand, pe care o gestionează singură.
"Am avut două relații serioase. Ambele s-au terminat din cauza geloziei și a posesivității lor. Nu-mi place să îi schimb pe oameni după mine, prefer să mă retrag dacă nu îmi convine ceva", a spus concurenta.
Studenta este în căutarea unui băiat romantic, grijuliu și să fie neaparat și amuzant.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
2 Comentarii
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Petru
luni, 12.01.2026 at 12:42
Dar tu ai nevoie de "ajustări" ?
Pamfil
luni, 12.01.2026 at 12:53
Petru, ea deja are ajustari ca sa tina pasu cu alealalte "ajustate". Si va avea nevoie de "renovari" periodic. Nu pentru viitorul sot, ci sa "se simte bine" in comparatie cu restul "ajustatelor". Asa le invata internetu, cu narav.