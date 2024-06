VIDEO: Descoperire rară a unui pasionat de detectorism din Alba. A găsit un gladius, arma temută a soldaților romani

Una dintre cele mai cunoscute arme romane, sabia legionarilor, Gladius, a fost descoperită de un arheolog amator. Este vorba despre Kolozsvari Csaba, un pasionat de detectorism, care nu este la prima descoperire de acest gen.

Koloszvari a avut o serie de descoperiri impresionante. Printre ele un tezaur format din monede romane, dar și un depozit de bronz.

Recent acesta a descoperit un Gladius, într-o stare foarte bună de conservare. Acesta a făcut un video de prezentare, în care a arătat locul și modul în care a fost scoasă arma din pământ.

Povestea Gladiusului

”De departe una din cele mai deosebite descoperiri ale mele, un Gladius în stare foarte bună, va fi sper, atracția principală în vreun muzeu pe viitor. Cum explica un amic: mai repede găsești 3 vase pline cu monede romane din argint până să găsești o astfel de sabie.

Am înțeles că sunt extrem de rare și sunt găsite în stare destul de precară. În cazul meu obiectul se află într-o stare foarte bună de conservare. Mulțumesc Muzeului Național al Unirii Alba Iulia pentru promptitudinea cu care a acționat pentru ca acest Gladius să ajungă repede la destinație în condiții speciale, unde va fi restaurat.

Legat de momentul descoperirii: nimic nu prevestea o astfel de surpriză, pădure, fără alt obiect din epoca romană prin zonă, o pădure plină de vegetație la sol, întâmplarea a făcut ca sabia să se afle pe o zonă destul de curată. Adâncime 27 de centimetri.

Spre rușinea mea pe moment am zis că o fi o sabie medievală (nu am găsit niciodată o sabie) dar și așa, am lasat-o in situ și am anunțat specialiștii”, a scris Csaba pe un grup dedicat pasionaților de detectorism.

