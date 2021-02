VIDEO: Documentar despre Alba Iulia, realizat de un tânăr antropolog român pasionat de film. Orașul, văzut în timpul pandemiei

Un tânăr antropolog român, pasionat de film, a realizat un film documentar legat de Alba Iulia. Cristian Ioan a vizitat orașul la jumătatea anului trecut, în plină pandemie. Acesta a surprins imagini extraordinare cu Cetatea Alba Carolina, pe care a filmat-o insclusiv de sus.

”Am început acum un an acest proiect de promovare a țării, iar pe la jumatatea lui 2020 am plecat o lună prin România pentru a filma orașe și locuri frumoase. Ideea proiectului s-a născut după ce în 2019 am filmat Napoli, care a strâns până acum peste 400.000 vizualizari. Cum era mai dificil de ieșit din țară în timpul pandemiei, am zjs că este oportunitatea perfectă să promovez România”, spune Cristian Ioan.

A mai realizat până acum documentare despre Sibiu, Sighișoara, Brașov, Timișoara, Castelul Corvinilor și multe altele, disponibile pe contul său de youtube, dar și pe siteul său.

Cristian se consideră un tânăr român, iubitor de oameni și pasionat de tehnologie. Și-a început cariera de fotograf la sfârșitul anului 2006 în timp ce își urma studiile de antropologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România.

După absolvire, a decis să se mute în Europa pentru a înțelege diferitele culturi ale continentului. Până acum a trăit în Rusia, Austria, Polonia și Germania.

În 2014, interesul său pentru industria vizuală s-a extins și și-a continuat cariera ca realizator de filme, în timp ce studia Comunicarea Media ca masterat la aceeași universitate.

În 2016, Cristian a lansat primul său scurtmetraj de ficțiune, care a fost acceptat la selecția oficială la Festivalul de Film Feci Bogota și ulterior a făcut un turneu de un an în America.

În 2017, Cristian a fost lăudat de Sony World Photo Organisation ca unul dintre cei mai buni 50 de fotografi de portrete din lume și în 2019 a câștigat RedBull Futur/io Film Contest, prezentându-și viziunea despre modul în care un viitor dorit ar trebui abordat prin atingerea unor subiecte precum emoțiile umane ca o nouă sursă de energie regenerabilă, comportamentul uman, tehnologiile exponențiale și inovația.

În timpul carierei sale, Cristian a cofondat două ONG-uri în România și o companie în Germania, toate cu scopul de a promova dezvoltarea personală folosind instrumente artistice.

În prezent, el explorează modalități inovatoare de a-și apropia arta de întrebările deschise ale secolului 21, înțelegând comportamentul financiar în produsele de afaceri și tehnologie din perspectiva experienței utilizatorului.