VIDEO: Formația Harmoniac din Alba Iulia a cântat la cel mai mare festival de muzică rock pentru tineri – RebelX, la Pitești

Rockerii de la Harmoniac, trupa de rock-alternativ formată din mai mulți tineri din Alba Iulia, au concertat la cel mai mare festival de muzică rock pentru tineri – RebelX, desfășurat în perioada 7 – 8 iulie, în parcul Lunca Argeșului din Pitești.

Deși este un eveniment dedicat debutanților, la RebelX au participat în jur de 5.000 de tineri, în cele două zile de festival.

„A fost magic! Am avut parte de un public super activ și multă susținere, nu am mai vrut să părăsim scena. Staff-ul și organizatorii de la RebelX la fel s-au comportat extraordinar cu noi, nu am dus lipsă de nimic și au stat la dispoziția noastră tot timpul. Overall a fost o experiență minunată și vrem să o repetăm cât de curând”, au transmis tinerii de la Harmoniac.

Trupa Harmoniac are patru membri: Băcanu David – Chitară, Vocal, Radu Muntean – Chitară, Vocal, Daria Romoșan – Chitară Bas, Vocal, Clarinet, Diana Vinczeller – Tobe.

Trupa s-a format în urma cu mai bine de trei ani, au scos o serie de piese și au avut până acum mai multe concerte.

