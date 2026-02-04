VIDEO: Ilie Bolojan a anunțat că închide măsurile de ajustare bugetară și începe să lucreze la măsuri de relansare economică

Premierul Ilie Bolojan a susținut miercuri seară o conferință de presă în care a spus că Guvernul ”închide măsurile de ajustare bugetară și începe să lucreze la măsuri de relansare economică”.

El a mai spus că recomandarea Ministerului Justiției e să angajze răspunderea Guvernului pentru reforma în administrație.

”La finalul unor măsuri de ajustare bugetară, care au însemnat o perioadă dificilă, o contracție economică, dar închidem aceste măsuri și începând din această perioadă vom lucra la măsuri de relansare economică. Ceea ce înseamnă să avem un stat mai eficient, servicii publice mai bune, corectăm nedreptățile” a spus premierul.

Despre stadiul pachetului de reformă a administrației

”Lucrăm la pachetul de reformă a administrației. Acest proiect, amânat, a intrat în circuitul de avizare.

Ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare. Recomandarea Ministerului Justiției e să angajăm răspunderea Guvernului pentru reforma în administrație. Acest pachet va fi completat de proiectul privind interdicția cumulului pensie – salariu”.

Ce va conține pachetul de relansare economică

”Al doilea pachet e cel de relansare economică, mâine va fi în primă lectură la ședința de guvern. După ședință va fi prezentat public de ministrul Finanțelor, iar vineri va fi prezentat în Consiliul Tripartit.

Pachetul conține credite fiscale pentru companii, sprijin pentru investițiile mari, pentru zonele cu deficite comerciale, pentru stimularea exporturile, scheme de garanții penprin Banca de Investiții”.

Alte declarații ale premierului

El a avertizat că România riscă să piardă 2,6 miliarde de euro din fondurile PNRR dacă absorbția nu se accelerează.

Ilie Bolojan a anunțat totodată că bugetul pentru 2026 va fi trimis Parlamentului până la 20 februarie, vizând un deficit de 4%, sub ținta de 6,2% a Comisiei Europene.

Despre eventualitatea scăderii impozitelor

Legat de solicitarea UDMR de reducere a impozitelor locale, Ilie Bolojan a răspuns:

”Am discutat cu dl Kelemen Hunor azi. Răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, e o problemă complexă.

România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, fiecare localitate a avut o marjă de apreciere.

Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea mașinilor, de exemplu. Unele primării au ajuns în situația ca impozitul stabilit să fie mai mare decât nivelul minim stabilit de lege și ar vrea să revină, dar legea nu le permite să scadă.

Eu cred că e un atribut al administrației locale să poată să crească sau să scadă impozitul și putem vedea cum se poate corecta în aceste situații.

Ar trebui să facem asta în termen scurt, înainte de aprobarea bugetului.

Știre în actualizare

