VIDEO: Imagini aeriene superbe cu Cetatea Alba Iulia sub zăpadă, puse pe muzică cu ajutorul AI de Lucian Craiu

Imagini aeriene superbe, care surprind Cetatea Alba Iulia sub zăpadă, au fost filmate și apoi puse pe muzică cu ajutorul AI de Lucian Craiu.

Acesta a fost inspirat de frumusețea orașului văzut de sus și a compus câteva versuri pe care le-a ulterior le-a prelucrat cu ajutorul Inteligenței Artificiale, într-o melodie.

Imaginile de poveste au fost filmate vineri, 9 ianuarie 2026.

Lucian Craiu este designer și creator vizual din Alba Iulia, cu peste 20 de ani de experiență.

Produce și regizează clipuri video de promovare, branding și proiecte de design interior.

Foto: Lucian Craiu

