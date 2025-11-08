Educație
VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia și-a deschis vineri, 7 noiembrie, porțile pentru cei curioși. Mai exact a avut loc o zi a porților deschise, un eveniment în care elevii de gimnaziu au putut afla informații despre unitatea militară de învățământ.
Într-un cadru amical, cei care doresc să devină elevi ai colegiului din Alba Iulia au văzut ce însemnă disciplina și coordonarea elevilor militari în echipă. Asta pe lângă toate informațiile pe care le-au primit despre procesul de admitere.
Unul dintre momentele la care au asistat cei care au participat la ziua porților deschise a fost un moment de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor militari.
A fost vorba despre un momentde instrucție de front. Este vorba despre o serie de comenzi și mișcări pe care elevii militari trebuie să le facă în perfectă coordonare.
Fie că este vorba despre comezi simple, sau alergare în timp ce cântă elevii militari trebuie să facă totul în echipă și să asculte indicațiile liderului.
