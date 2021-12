VIDEO: Jandarmii clujeni au defilat de Ziua Națională, ca niște soldați neinstruiți. Jandarmeria își cere scuze

Doi elevi din clasa a V-a, de la Școla Generală ”Vasile Goldiș” din Alba Iulia, au înființat o revistă a clasei, apoi un site. Totul în minivacanța de 1 Decembrie.

Revista se numește pauzamare.ro și conține articole despre diferite subiecte de interes pentru copii.

”Suntem Alan și Alex, elevi în clasa a V-a C la Școala Generală Vasile Goldiș din Alba Iulia. Suntem doi băieți obișnuiți, avem pasiuni și preocupări diferite, dar cu o mare dorință de a realiza lucruri frumoase.

Ce ne-a determinat să facem o revistă a clasei, iar mai apoi un site?

În urmă cu o lună am primit un proiect la limba și literatura română ce consta în realizarea unei broșuri sau reviste în care să includem un text literar, unul non literar și o legendă despre o plantă. Amândoi am realizat câte o revistă pe care ne-am prezentat-o unul altuia, fiind foarte încântați de rezultat” au scris cei dou băieți pe siteul lor.

De ce au ales titlul Pauza Mare?

”Care este momentul preferat al oricărui elev, la școală? Pauza mare. Este cea mai lungă dintre recreații, în care se întâmplă cele mai multe aventuri, discuții, jocuri distractive sau întâmplări poznașe.

Exact ce găsiți în revista și pe pagina noastră: subiecte interesante și idei amuzante pentru a le citi și discuta în… Pauza Mare!” au adăugat aceștia.

