VIDEO Marius Hațegan: Nu îmi fac probleme că nu voi câștiga Primăria Alba Iulia. La ce se consideră mai slab decât Gabriel Pleșa

PNL Alba Iulia are un candidat anunțat pentru alegerilor locale din 2024. Este vorba despre Marius Hațegan, nume care era vehiculat de mai multă vreme ca va fi cel care va intra în cursă împotriva actualului primar Gabriel Pleșa, fostul său coleg de partid și senatorul Călin Matieș.

Hațegan este foarte încrezător și a declarat reporterului alba24.ro că nu își face nici o problemă că nu ”va câștiga primăria”.

Prin numirea lui Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba candidat din partea PNL, se pune punct speculațiilor cu o posibilă întoarcere a lui Gabriel Pleșa în tabăra liberalilor.



Întrebat de reporterul alba24.ro, cu ce gând abordează candidatura pentru Primăria Alba Iulia, Marius Hațegan a spus că:

”Cu gânduri bune, cu gânduri de a câștiga fără să îmi fac nici un fel de probleme că nu voi câștiga primăria, sunt foarte multe lucruri de rezolvat în Alba Iulia”, a răspuns Marius Hațegan la întrebarea reporterului alba24.ro.

Acesta a mai precizat că municipiul are foarte multe probleme mai ales în zona implementării proiectelor în curs și a mai enumerat o serie de lipsuri pe care orașul le are precum: teatru de dramă, un stadion modern sau o sală polivalentă.

Ce a spus despre lipsa lui Mircea Hava de la eveniment

Întrebat despre lipsa lui Mircea Hava de la lansarea candidaturii și dacă ar putea fi interpretat acest fapt ca o lipsă a susținerii acestuia, Marius Hațegan a declarat: ”Nu există așa ceva, am spus-o și în conferința de presă, am discutat și discut des cu domnul președinte Hava.

Să nu uitați că am fost șapte ani secretar general atunci când el era președintele partidului și am avut o relație excelentă.

Mi-a promis că vine dar s-a întâmplat ca astăzi să aibă acea delegație a Parlamentului European, de fapt președintele Comisiei Regio din care face și dânsul parte și este evident că din acest motiv nu a reușit să ajungă la întâlnirea noastră de astăzi.

Dar este unul dintre cei care susțin candidatura mea la funcția de primar al orașului”, a mai precizat Marius Hațegan.

La ce se consideră mai bun decât Gabriel Pleșa

Întrebat dacă se consideră mai bun decât actualul primar, Gabriel Pleșa și la ce, Hațegan a răspuns: Mă consider mai bun la ceea ce înseamnă partea de administrație. Acum nu vreau să dau din casă, am discutat de multe ori cu Gabriel Pleșa, multe probleme, din păcate are o mare problemă atunci când discutăm despre administrație.

La ce consideră că este mai slab decât Gabriel Pleșa

Întrebat la ce se consideră mai slab decât Pleșa, Hațegan a spus că: ”La plecări în străinătate, la turism”, iar la egalitate ne place la amândoi istoria, a mai spus Hațegan.

PNL Alba și-a anunțat miercuri candidatul pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia, în prezența unui număr mare de primari și membrii de partid.

Anterior, la nivelul organizației locale a avut loc o ședință de birou politic în care liderii PNL, în care liderii PNL au discutat exact acest subiect.

Evenimentul a avut loc la Hotel Transilvania. Printre participanți s-a numărat și deputatul de Alba, Florin Roman, deputatul Alin Ignat dar și Voicu Paul, fostul candidat la această funcție.

De asemenea mai sunt prezenți Dorin Nistor – primarul din Sebeș, Adrian Teban – primarul din Cugir, Oana Badea – primarul din Aiud, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, rectorul Universității ”1 Decembrie 1918”, Daniel Breaz, viceprimarul Marius Filimon, primarul din Abrud – Cristi Albu, primarul din Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

La conferința de lansare a candidaturii lui Marius Hațegan, au lipsit două nume importante din partid, fostul primar al Municipiului Alba Iulia, Mircea Hava și primarul din Blaj, Valentin Rotar.

