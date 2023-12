VIDEO: Mașini vandalizate peste noapte, într-o parcare din Alba Iulia. Suspectul a fost identificat și reținut de polițiști

Polițiștii din Alba au reținut un suspect în cazul mașinilor vandalizate peste noapte, într-o parcare din Alba Iulia. Acesta este acuzat că a distrus 21 de oglinzi și un parbriz.

”La data 30 decembrie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat și reținut un tânăr de 22 de ani, din Alba Iulia.

El este bănuit de săvârșirea mai multor infracțiuni de distrugere” au transmis reprezentanții IPJ Alba.

În sarcina acestuia s-a reținut faptul că, în dimineața zilei de 30 decembrie 2023, ar fi distrus, lovind cu mâinile și picioarele, componentele a 21 de autovehicule (oglinzi și un parbriz).

”Am coborât la mașină și am găsit oglinda spartă. Am crezut că m-a lovit cineva când a ieșit din parcare și m-am uitat dacă nu cumva a lăsat un bilet, dar imediat am văzut o altă mașină fără oglindă, apoi alta.

Mi-am dat seama că e vorba despre o distrugere intenționată. Am anunțat și alți vecini” a spus unul dintre proprietari.

Mașinile erau parcate pe Bulevardul Revoluției și pe strada B.P. Hașdeu din Alba Iulia.

Tânărul reținut va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate, au mai transmis polițiștii.

