VIDEO: Momente speciale de sărbători la Alba Mall. Daruri de la Moș Crăciun și concert de colinde

Magia sărbătorilor de iarnă s-a instalat la Alba Mall, încă de vineri seara. Centrul comercial a găzduit un concert de colinde tradiționale, iar copiii alături de familiile lor l-au întâlnit pe Moș Crăciun.

Reprezentanții Alba Mall spun că au organizat acest pentru albaiulieni, în semn de recunoștință și apreciere, pentru că sunt parte din comunitatea în care complexul comercial își desfășoară activitatea de peste 18 ani.

Evenimentul a fost apreciat de cei prezenți. Copiii s-au bucurat de cadourile primite de la Moș Crăciun.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de colindele interpretate de Grupul vocal Datina, format din Marinela Baba, Marioara Dan Păucean și Teodora Zărnescu Craiu.

A fost o seară frumoasă la Alba Mall.

