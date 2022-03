VIDEO: Momentul în care o rachetă rusească lovește orașul Harkov. Bombardamentele se întețesc în Ucraina

„Atacul cu rachete asupra administrației regionale Harkov. Bombardare gradată în zone rezidențiale. O altă dovadă că Putin este răul suprem”, a postat pe Twitter centrul ucrainean de comunicare strategică.

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 1, 2022