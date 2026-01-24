VIDEO: Păuni, fazani, porumbei, iepuri și alte animale de companie, prezentate în expoziție la Sebeș

Exemplare frumoase de păsări și iepuri sunt prezentate în acest weekend la Sebeș. Este o nouă ediție a expoziției columbofile, ce reunește crescători de animale din zonă.

La eveniment sunt prezenți și crescători din Sibiu, care prezintă exemplare deosebite de porumbei.

Păuni, fazani, porumbei, cocoși, găini, iepuri - animale frumoase și îngrijite - pot fi văzute până duminică, la în sala „Flamura” a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș.

Sunt prezenți 85 de expozanți din Sebeș, Vințu de Jos, Petrești, Răhău și Sibiu.

Programul expoziției

Vineri: ora 12.00 – ora 18.00

Sâmbătă: ora 8.00 – ora 18.00

Duminică: ora 8.00 – ora 13.00

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Sebeş, în parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” şi Asociaţia crescătorilor „Mühlbach 2008”.

