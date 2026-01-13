VIDEO Prefectura Alba: Se intervine pentru deszăpezire pe tronsoanele de drumuri naționale din județ. Recomandări pentru șoferi

Reprezentanții Prefecturii Alba au transmis că marți după-amiaza, în contextul avertizărilor meteorologice și al ninsorilor abundente, se intervine pe toate tronsoanele de drumuri naționale din județ pentru menținerea siguranței traficului rutier.

Potrivit acestora, SDN Alba acționează cu utilajele de deszăpezire și combatere a poleiului pe următoarele sectoare de drum:

DN 1R, km 62–80 – combatere și deszăpezire, în acțiune 1 ATB;

DN 75, km 29–60 – combatere și deszăpezire, în acțiune 2 ATB și 1 UMF;

Varianta ocolitoare Alba Iulia și DN 1 – caros, se acționează cu 3 ATB;

DN 74: km 50–68 – deszăpezire, în acțiune 1 ATB + 1 UMF; km 68–100 – deszăpezire, în acțiune 2 ATB;

DN 14B, km 0–22 – combatere polei.

„Echipele sunt mobilizate permanent în teren și intervin în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență, să respecte indicațiile personalului din teren și să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă”, au transmis reprezentanții instituției.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News