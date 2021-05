VIDEO: Premierul Cîțu candidează pentru șefia PNL. Orban, părăsit de nucleul dur al partidului. Reacția președintelui PNL

Un proces desfășurat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia scoate la suprafața modul în care o fată din Sibiu a pus pe fugă un tânăr care o agresa sexual, pe o stradă din localitatea în care cei doi locuiesc.

Deși la Judecătoria Sibiu, tânărul Ionuț G.M. a fost condamnat la internare într-un centru educativ pe o perioadă de un an, magistrații Curții de Apel Alba Iulia au schimbat sentința și l-au condamnat pe acesta la măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni pentru agresiune sexuală.

Prima decizie a Judecătoriei Sibiu a venit în data de 11 februarie 2021, iar sentința dată de Curtea de Apel Alba Iulia a fost în data de 13 mai, fiind definitivă.

Cum a scăpat tânăra de către atacator

În data de 7 iunie 2020, în jurul orei 18.30, tânăra mergea spre casă. Acesta l-a observat pe drum pe Ionuț care se deplasa într-o direcție altături de un alt băiat.

La un moment dat Ionuț s-a despărțit de băiatul cu care era pe stradă și a început să meargă după tânără. Fata a simțit că este urmărită și a trecut strada către un grup de fete.

Inculpatul a trecut pe lângă grupul de fete dar și-a continuat drumul. Atunci fata a plecat din grupul cu care se întâlnise, dar inculpatul sub pretextul că își leagă șireturile s-a oprit.

Atunci fata a trecut pe lângă el, iar Ionuț s-a apropiat pe aceasta și a atins-o pe fată cu mâinile pe fund.

Între cei doi a urmat un schimb de replici, moment în care ”inculpatul a imobilizat-o în brațe pe persoana vătămată traversând strada într-unloc mai retras după care a încercat să-i introducă mâna în pantaloni in zona intimă, însă nu a reușit, pantalonii fiind strânși cu un șiret. Văzând că nu reușește a continuat să o atingă in zona intimă, peste pantaloni”.

Atunci fata s-a lăat în jos, a luat o doză de suc și i-a dat atacatorului cu ea în cap.

După ce a fost lovit Ionuț a fugit de la locul faptei.

Cum au judecat magistrații Curții de Apel Cauza

”Față de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii s-a reținut că fapta a fost săvârșită în plină zi, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a se opune, iar luarea rezoluției infracționale a fost spontană, fără vreo reținere.

S-a apreciat că fapta săvârșită în concret are un grad mediu spre ridicat de pericol social, având ca și consecință starea de temere creată persoanei vătămate, așa cum aceasta a învederat și în fața instanței.

Prin raportare la periculozitatea infractorului, acesta este la prima confruntare cu legea penală, provine dintr-o familie integrată social, respectată în comunitate, cu posibilități financiare decente, are absolvite 9 clase, abandonând școala în clasa a 10-a, are probleme de comportament, refuzând să mai țină legătura cu părinții și refuzând sfaturile acestora, nu realizează venituri, locuind într-o comunitate despre care părinții afirmă că are o influență negativă asupra sa”, se arată în documentul citat.

În ceea ce privește internarea pentru un an într-un centru educativ, magistrații Curții au precizat că tânărul nu a mai intrat ”sub incidența legii penale; mai mult decât atât, a manifestat o atitudine sinceră pe tot parcursul procedurilor, asumându-și fără rezerve vinovăția, iar în fața instanței a manifestat un regret sincer. De asemenea, este demnă de luat în considerare și poziția procesuală adoptată de către persoana vătămată, care nu a înțeles să se constituie parte civilă în cauză, neavând pretenții de la inculpat” se mai arată în motivarea instanței.

Drept urmare, au schimbat sentința și au hotărât măsura educativa a asistării zilnice pe o durată de 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală.

Mai exact, tânărul trebuie să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare professională, să nu se apropie și să nu comunice cu victima și să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta.